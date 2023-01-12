Ресторан, многократно признанный лучшим в мире, закрывается из-за жалоб на жадность владельцев

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12 января 2023, 17:23 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Как стало известно, один из лучших ресторанов мира в Копенгагене под названием Noma, имеющий три мишленовских звезды (больше не бывает), в ближайшее время закроется. Причиной такой катастрофы для посетителей стало отношение руководства заведения к своему персоналу, и конечно же банальная жадность.

Решение закрыть Noma озвучил теперь уже экс-шеф-повар организации, а также его совладелец Рене Редзепи. Сотрудникам ресторана приходилось работать по 16 часов без перерыва, а стажёры вообще работали без оплаты.

В Noma работали обычно около 80 человек, 20–30 из них были стажерами. Из желающих попасть на работу или хотя бы стажировку в лучший ресторан в мире выстраивались очереди. Ради строчки в резюме и опыта. Вот только многие жалуются, что навыков кулинарного мастерства в итоге не получили, а по несколько месяцев выполняли монотонную работу – извлекали семечки из шиповника или чистили вручную грецкие орехи.

После многочисленных тяжб и разбирательств руководство заведения расщедрилось на оплату работы стажёров, но как выяснилось, это увеличило расходы на содержание ресторана на 50 тысяч долларов в месяц. После долгих раздумий директорат принял решение закрыть ресторан, оставив его в качестве площадки для разработки новых блюд, продающихся в интернет-магазине. При этом, бывший шеф-повар проект не покинет и станет креативным директором.