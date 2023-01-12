Главу НПО имени Лавочкина судят за соглашение о поставках ракетных двигателей в США

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12 января 2023, 15:06 Источник: Коммерсантъ

Гендиректор АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Владимир Колмыков и экс-глава Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев могут быть приговорены к пяти и семи с половиной годам заключения соответственно. Сроки они могут получить за подписанное соглашение, связанное с поставкой ракетных двигателей РД-180 в США.



Согласно материалам уголовного дела, в марте 2015 года Владимир Колмыков, будучи исполнительным директором АО «НПО "Энергомаш"» под давлением ранее занимавшего эту должность Владимира Солнцева, который якобы и пролоббировал его назначение, подписал изменения к лицензионному соглашению №23 с ООО РД АМРОСС, ЛЛС, которое было заключено в конце сентября 2002 года в рамках контракта, связанного с поставками жидкостных ракетных двигателей РД-180 для их установки на американские ракеты-носители Atlas. Соглашение заключалось на невыгодных для России и НПО условиях.



Совместному предприятию НПО «Энергомаш» и американской компании Pratt & Whitney с 2022 года передавалось право использования патентов и технической документации ракетных двигателей, выпускаемых в России, для производства, ремонта, проведения испытаний, технической поддержки и использования в США.



Следствие утверждает, что заключение такого соглашения должно было быть на возмездной основе, а изменения, которые подписал Владимир Колмыков, могли причинить ущерб на сумму более 662 млн руб.

Подсудимые считают, что в их действиях не было состава преступления, и просят вынести оправдательный приговор.



