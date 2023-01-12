Смольный отбирает у ветеранов лёгкой атлетики Петербурга марафон «Белый ночи»

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12 января 2023, 14:44

Ветераны спорта, спортсмены и участники бегового движения Санкт-Петербурга направили обращение губернатору Петербурга Александру Беглову в связи с передачей традиционного международного марафона «Белые ночи» московскому подрядчику. В итоге бюджет на проведение марафона растет, а количество участников снижается.

Марафон «Белые ночи» проводится в Санкт-Петербурге ежегодно с 1990 года и является одним из крупнейших и знаменитых марафонов в России. Во многом только благодаря усилиям энтузиастов и Федерации легкой атлетики Петербурга марафон ежегодно собирал по десять тысяч участников и проводился с минимальным бюджетным финансированием. Визитной карточкой марафона всегда являлась петербургская атмосфера забегов.

Все изменилось в 2021 году, когда по неизвестным причинам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Борис Пиотровский и председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь отдали организацию марафона московской организации АНО «Московский марафон», которая одновременно является организатором «Московского марафона», по сути главного конкурента забега «Белые ночи».

Петербургские легкоатлеты и ветераны спорта выступили против такого решения. Было собрано более 5 700 подписей петербуржцев под обращением, отправленным президенту, губернатору Санкт-Петербурга и другим ответственным лицам. В письме спортсмены просили вернуть право проведения марафона «Белые ночи» Федерации легкой атлетики СПб, которая и организовывала его последние 30 лет, с момента основания. В ответ на это ветераны получили приглашение из Комитета по спорту от заместителя председателя Андрея Хорта на встречу, которая состоялась в среду 11 января.

Подробности прошедшей встречи нам рассказал Леонид Михайлович Тихонов, мастер спорта международного класса, трехкратный Чемпион мира и обладатель действующего рекорда старейшего в России пробега Пушкин – Санкт-Петербург. В настоящее время Леонид Михайлович участвует в стартах в качестве ветерана спорта и продолжает уверенно побеждать.

По словам прославленного легкоатлета, на встрече чиновники Комитета по спорту так и не смогли внятно объяснить, с какой целью право устраивать петербургские старты отдали московской организации.

«Для нас это остаётся секретом. Как нам объясняли, информация достоверная или нет мы уже начинаем сомневаться, из Москвы сказали, что петербургские организаторы в 2019 году проводили «Белые ночи» за 2 миллиона рублей, в 2020 и в 2021 году забег не проводился, а в 2022 они сказали проведут его вообще без денег. А получилось, что 34,6 миллиона рублей заплатил сам Петербург, и плюс плата за регистрацию участников. В итоге получилось 52 миллиона», - рассказал Леонид Тихонов.

Мнение своего соратника поддержал Николай Петрович Нифатов, регулярный участник ветеранских забегов международного уровня.

«Честно говоря, нас этот вопрос тоже интересует, и мы не понимаем, почему так произошло. Ведь какая-то мотивация, заинтересованность должна быть. Всё время организовывали мероприятия питерские организации и нареканий не было. То есть, это было уже давно отработано и вдруг мы узнаём, что какая-то фирма, вклинилась в эту организацию соревнований. Вот этот вопрос нас особенно волнует. Тем более, когда мы узнали, как прошло финансирование и мы до сих пор не знаем куда ушли деньги», - рассказал Николай Нифатов.

Действительно, в 2022 году из бюджета Петербурга на организацию забега было выделено 34,5 млн рублей, хотя ранее марафон обходился в 2 млн рублей. Показательно, что увеличение финансирования не привело к отмене регистрационных взносов. Наоборот, в 2022 году они только выросли, что принесло организаторам дополнительно порядка 17 миллионов рублей. Но дороже не означает лучше – в 2022 году в забеге, организованном московской компанией, приняло участие 8,7 тысячи человек, тогда как в 2019 году в марафон пробежали более 9,6 тысячи человек. Бюджет вырос в 17 раз, а число участников сократилось почти на 10%. На что были потрачены деньги, в Комспорта объяснить не смогли.

«Мы спрашивали сегодня, куда ушли деньги. Нам сказали, что они остались Петербургу. Хорошо, мы попросили показать разнарядки куда они были истрачены. В ответ: «мы не готовы предоставить такую информацию», - заявил Тихонов.

Леонид Михайлович считает, что петербургские легкоатлеты в принципе не против того, чтобы организацией городских стартов занимались и столичные организации. Но должно быть понимание, как и на что тратятся деньги из городского бюджета. В случае же с «Белыми ночами» в принципе не ясно, как сумма увеличилась в 17 раз.

«Мы не против, чтобы они проводили. Провели москвичи хорошо, но это 34 миллиона государственных денег. Это в 17 раз больше затрачено в сравнении с прошлым марафоном. Это получается инфляция 1700% что ли? Все санкции, которые делает нам США и Европа просто смех, по сравнению с тем, что делают наши чиновники», - отметил марафонец.

Сам факт увеличения бюджета мероприятия Тихонов оценивает положительно, но эти деньги, по его мнению, должны тратиться на развитие спорта и поддержку спортсменов, а не оседать в карманах организаторов и чиновников.

«Никакой речи о развитии спорта не идёт. Мы сейчас в комитете предложили, что от всей сумы, выделяемой на забег, должно как минимум 25% идти на награждение, на развитие спортсменов, чтобы был спорт высоких достижений. Чтоб была конкуренция большая, чтоб приходили и стартовали, зарабатывали деньги – это нормально, а не просто утаскивали по карманам» - рассказал Леонид Михайлович.

Тихонов особо отметил, что организация спортивных мероприятий исключительно московскими компаниями уже негативно сказывается на их культурной подоплёке и идентичности. Забеги теряют петербургский дух. Новые организаторы даже не утруждаются изучить историю тех или иных забегов.

«Они уже потеряли. Потеряли, и очень сильно, особенно в «Дороге жизни». В чём у нас вопрос, почему мы пришли сюда, в комитет? Мы хотим донести до них, что люди, которые не были здесь, не пережили блокаду, они, организаторы из Москвы, вообще не понимают, не врубаются. На сцене идёт у них идёт просто шоу – шутим, танцуем, веселимся. Мы подошли когда, сказали «Вы чего, вы куда попали-то?», они с полицией пытались нас убрать. Я говорю, вот Колгашкин Григорий Иванович, организатор «Дороги жизни», он организовал этот марафон, а вы его даже не пригласили, ему 90 лет исполнилось», - рассказал Тихонов.

Но в Смольном тоже уже не понимают, в чём состоит проблема.

«Вот, что мы попытались донести до комитета, но они, по-моему, вообще не понимают о чём идёт речь. Мы говорим о своих традициях!» - подытожил Леонид Тихонов.

Стоит отметить, что действующий спикер ЗакС, а в прошлом вице-губернатор Петербурга, Александр Бельский знал о ситуации и уже встречался с представителями Федерации по легкой атлетике. Однако, Бельский не только не стал отстаивать интересы петербургской федерации, но и пригрозил жесткими санкциями, если продолжится отстаивание интересов организации.

Такая категорическая позиция Бельского может быть связана либо с обслуживанием интересов команды Беглова, либо с финансовой заинтересованностью. Как следует из рассказов участников встречи в Комитете по спорту, далеко не все 34,6 млн рублей, выделенные из бюджета, могли дойти непосредственно до организации марафона – более половины суммы легко могла осесть в карманах чиновников.

Как видно, очередная встреча петербургских легкоатлетов с чиновниками Смольного по вопросу организации городских забегов вновь не принесла результатов. Представители Комспорта так и не смогли внятно объяснить причины передачи прав на проведение мероприятий московским компаниям, а главное, на что тратятся бюджетные деньги.