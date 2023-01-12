Крым намерен выставить Украине счет за Крымский мост

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12 января 2023, 14:08 Источник: an-crimea.ru

В сумму войдет не только экономический ущерб, но и оценка всех сопутствующих потерь и неудобств.

С таким заявлением выступил председатель крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ. Напомним, что ранее власти Крыма намеревались оценить водную, энергетическую, продовольственную, транспортную и банковскую блокады полуострова со стороны территориального соседа, но пока эта работа не завершена.

Как фактически будет осуществляться предъявление претензий, кто выступит арбитром и каким образом станут взыскивать заявленные суммы не сообщается.