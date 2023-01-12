Вирусолог Нетесов: «Пока рано говорить об ограничениях из-за «Кракена»

Аргументы Недели → Общество 13+

12 января 2023, 14:00 Антон Николаев,

Сергей Нетесов считает, что новый субвариант «Омикрона» XBB.1.5 или «Кракен» не должен существенно повлиять на эпидемическую обстановку в России. Такое мнение ученый высказал изданию «Аргументы недели».

«Могу сказать, что существенного повышения норм противоэпидемической безопасности в США, где он сейчас "гуляет", решили не вводить. Он просто пришел на смену предыдущих субвариантов того же омикрона. Вряд ли вирус сильно повлияет на эпидемическую обстановку, тем более, что он не более патогенен, чем предыдущие субварианты варианта «Омикрон». На мой взгляд, пока об ограничениях не стоит говорить, так как в тех странах, где «Кракен» распространен, они не были введены. Судя по всему, в тех же Соединенных Штатах распространение Кракена уже прошло максимум».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что субвариант штамма коронавируса "Омикрон" "Кракен" обнаружен в России. Первый случай заражения был зафиксирован в Пензенской области.