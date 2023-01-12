Рэпер Oxxxymiron* оштрафован на 70 тысяч рублей за призывы к разделению России

В Санкт-Петербурге суд обязал Мирона Фёдорова (Oxxxymiron, признан в РФ иностранным агентом) выплатить штраф в размере 70 тыс. руб. Поводом к этому стали строчки из его трека «Ойда». Эксперты Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) усмотрели в нём фразы, призывающие к «неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ».
В начале СВО рэпер выступил против военных действий РФ на территории Украины. Он отменил запланированные концерты и уехал из страны.
Клип на песню «Ойда» был снят в Петербурге и 16 сентября 2022 года размещен на странице рэпера в соцсети «ВКонтакте». Для съёмок клипа артист возвращался в Россию.
Седьмого октября 2022 года Минюст внес рэпера в реестр физлиц-иноагентов. В том же месяце текст его трека «Последний звонок» был признан экстремистским материалом.
В конце октября 26 октября Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, пообещала направить в Генпрокуратуру запрос о проверке трека «Ойда» на признаки экстремизма. Позже сообщалось, что суд в Петербурге зарегистрировал иск о признании трека артиста запрещенным к распространению.
О том, какие именно строки исполнителя призывают к разделению РФ, неизвестно. Эксперты СПБГУ ссылаются на строчку о «пересборке дома» (страны) и на фразу «Ингрия будет свободной» (Ингрия — историческая область на территории современной России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области).
*Признан в РФ иностранным агентом.
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