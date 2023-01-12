Маэстро Раймонд Паулс подумывает о завершении карьеры

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12 января 2023, 10:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

globallookpress.com, © Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Легендарный латвийский композитор Раймонд Паулс бывает откровенен с латвийскими журналистами – например, искренне ответил на вопрос, как себя чувствует, и когда ждать его следующих выступлений?

«Я отношусь ко многим вопросам философски. Чувствую, что в один прекрасный день, я буду вынужден, прекратить давать концерты, я просто больше не смогу. Чисто физически. Знаете, это возрастом называется, и в этот «порт», надо уметь «заходить», с достоинством. Я больше не буду выходить на сцену, когда почувствую, что людям меня жаль. Если мне еще удастся работать с публикой, то буду. Но как только я начинаю качаться, нести чушь или контроль над тем, что я делаю на сцене, то сам прекращу свое выступление. Это будет логическим завершением моей карьеры. На самом деле я рад, что смог так долго продержаться на сцене. Но придется сказать – до свидания».