Четыре России: воюющая, уехавшая, столичная, глубинная

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12 января 2023, 09:50 Источник: Российская газета

Ключевые тренды наступившего года - поддержка обществом СВО, гибкость мелкого и среднего бизнеса, а также адаптация людей к меняющимся условиям жизни - комментирует в интервью «Российской газете» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.



По словам Фёдорова, есть общество - совокупность всех людей, есть общественность - небольшая, но видная и говорливая его часть, та, которая и образует публичную сцену, дает оценки и ориентиры. Общество у нас на месте, а вот часть общественности действительно отъехала. Это касается части артистов, певцов, журналистов, писателей, социальных исследователей. После начала СВО некоторые из них эмигрировали и строят теперь свою жизнь и судьбу за границей. Коллеги из компании "Минченко Консалтинг" предложили интересную типологию, отражающую изменения в нашем обществе на фоне СВО. По их версии, у нас не одна Россия, а четыре. Первая - воюющая. Вторая - уехавшая. Третья - столичная. Четвертая - "глубинная".



В этом году возникло понятие "донбасский консенсус". Оно означает, что вокруг президента и СВО с разной степенью вовлеченности объединились три России из четырех. Только "Россия отъехавшая" - по другую сторону баррикад.



На фоне СВО привлекательнее стал малый и средний бизнес. Большие компании, на которых держится российская экономика, прозрачны, поэтому уязвимы. Санкции отнимают у них возможность экспортировать, получать деньги. А малого и среднего бизнеса слишком много, чтобы его взять и запретить. Это одна сторона медали. Другая: многие бренды - европейские, американские, японские, ушли. На рынке образовались свободные ниши, и бизнес их занимает.



Валерий Федоров считает, что возвратная волна эмиграции будет, но это зависит от успехов на фронте и в тылу. Попытки расколоть наше общество по разным линиям были и будут. Они предпринимаются Украиной, США, Великобританией, Польшей и прочими недружественными странами. Снова твердят, что Россия - это "тюрьма народов" и что нужно нас разделить на 40 или больше государств. Пока - не эффективно. Налицо сплочение, а не разделение общества. Другая мишень - экономика. Обещали опять разорвать ее в клочья. Держимся, работаем, боремся. Свет-тепло-хлеб у всех есть.



Но есть и проблемы в государстве - существенная - демография. Как обеспечить простое воспроизводство населения? Вот это "вопрос на миллиард долларов". Пока его толком никто не решил. Есть разные схемы - французская, шведская, американская... У всех свои достоинства. Российская модель связана не только с поддержкой рождаемости, но и с иммиграцией. Отношение к ней в последние годы существенно улучшилось. Многие понимают, что если этих людей не будет, нам будут дороже обходиться квартиры, которые мы хотим покупать, продукты, которые мы хотим, чтобы домой доставляли курьеры, поездки в такси, чистые улицы, наконец. Понимаем, что лучше, если к нам будут приезжать, чем если нас будут оставлять.



По данным ВЦИОМ, главные составляющие русского счастья - это здоровье, работа и семья. Если есть первое, второе и третье - человек уверенно называет себя счастливым. Еще важно знать, что если человек называет себя счастливым - это не значит, что он удовлетворен своей жизнью, различными ее аспектами. Его могут пугать растущие цены, недоступность качественного медицинского обеспечения, дорогие лекарства. Но в целом он счастлив, потому что главное в его жизни - здоровье, работа и семья - у него есть. Наше представление о счастье скромное, потому что мы остаемся довольно бедной страной. И только если станем страной богатой - наша планка притязаний существенно вырастет. А счастья, соответственно, станет меньше - потому что достичь его станет труднее. Вот такой парадокс.