У граждан России с ВНЖ в Латвии появился шанс

Комиссия Сейма Латвии по гражданству, миграции решила рассмотреть вопрос о продлении процедуры подтверждения постоянных видов на жительство на пять лет.
Иными словами, граждане России и имеющие постоянный ВНЖ в Латвии, могут немного «вздохнуть», потому как сегодня закон предлагает закончить всю процедуру продления вида на жительство до сентября 2023 года.
С чем же связаны такие перемены?
Уж точно, что Нацблок был против, но в новом Сейме Латвии находятся здравомыслящие люди.
Итак, данные поправки к действующему закону предложил правозащитник Владимир Бузаев, а глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе, согласилась с изменениями – «Закон необходимо менять, потому что Управление по делам гражданства и миграции просто физически не в состоянии его исполнить до 1 сентября 2023 года».
Более того, поправки поддержал и парламентский секретарь комиссии Ингмарс Лидака, а уж за ним потянулись и многие депутаты комиссии:
«Объективно, ведь это политический абсурд. Ненависть в сторону людей нужно прекращать. Надеемся, что Латвия сама исправит эту ошибку 13-го Сейма. Если нет, то следующий шаг – Европейский суд по правам человека. А вот туда мы будем готовить множество индивидуальных исков», - заявила депутат Сейма от партии «Стабильность» Светлана Чулкова.
Меня поражает во всем это одно – на что рассчитывал Нацблок 13-го Сейма, когда готовил закон о «выселки» граждан РФ, с ВНЖ в Латвии? Совершенно очевидно, что, например, граждане РФ, которым сегодня за 60-ть и до 75-ти, не все смогут сдать латышский язык на нужную категорию… Да, они общаются на государственном языке Латвии, но экзамен могут не сдать, потому как владеют недостаточно хорошо. Да и «завалить», если того потребуют, легко… Да и состояние здоровья, память, увы, подводит пожилых людей, иногда.
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Так на что рассчитывали националисты Латвии?
Я думаю, что тут, дело во вседозволенности – снесли советские памятники. Не просто снесли, а унизительно, показывая по ТВ, смеясь в лицо ветеранам ВОВ, когда те вытирали слезы, и ничего! Дозволено! Когда Россия отправила «ноту протеста» в МИД Латвии, то нацпатриоты, работающие в этой организации посмеялись – латышские СМИ об этом с удовольствием написали! Такова была реальность. А далее, полетели со свистом законы «о выселках» граждан РФ с ВНЖ в Латвии.
Знаете, как это называется в Латвии?
«Мы должны защищаться. Защищать свою безопасность!», - так мне ответил один ответственный товарищ.
А разве кто-то уже «напал» на Латвию? От кого защищаться? От стариков, детей?
А если речь идет о ненависти, то напомню еще раз слова депутата Сейма Чулковой – «Ненависть в сторону людей нужно прекращать».
Возможно, не только эти ошибки исправить новый Сейм, но и другие.