У граждан России с ВНЖ в Латвии появился шанс

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

12 января 2023, 10:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Комиссия Сейма Латвии по гражданству, миграции решила рассмотреть вопрос о продлении процедуры подтверждения постоянных видов на жительство на пять лет.

Иными словами, граждане России и имеющие постоянный ВНЖ в Латвии, могут немного «вздохнуть», потому как сегодня закон предлагает закончить всю процедуру продления вида на жительство до сентября 2023 года.

С чем же связаны такие перемены?

Уж точно, что Нацблок был против, но в новом Сейме Латвии находятся здравомыслящие люди.

Итак, данные поправки к действующему закону предложил правозащитник Владимир Бузаев, а глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе, согласилась с изменениями – «Закон необходимо менять, потому что Управление по делам гражданства и миграции просто физически не в состоянии его исполнить до 1 сентября 2023 года».

Более того, поправки поддержал и парламентский секретарь комиссии Ингмарс Лидака, а уж за ним потянулись и многие депутаты комиссии:

«Объективно, ведь это политический абсурд. Ненависть в сторону людей нужно прекращать. Надеемся, что Латвия сама исправит эту ошибку 13-го Сейма. Если нет, то следующий шаг – Европейский суд по правам человека. А вот туда мы будем готовить множество индивидуальных исков», - заявила депутат Сейма от партии «Стабильность» Светлана Чулкова.

Меня поражает во всем это одно – на что рассчитывал Нацблок 13-го Сейма, когда готовил закон о «выселки» граждан РФ, с ВНЖ в Латвии? Совершенно очевидно, что, например, граждане РФ, которым сегодня за 60-ть и до 75-ти, не все смогут сдать латышский язык на нужную категорию… Да, они общаются на государственном языке Латвии, но экзамен могут не сдать, потому как владеют недостаточно хорошо. Да и «завалить», если того потребуют, легко… Да и состояние здоровья, память, увы, подводит пожилых людей, иногда.

Так на что рассчитывали националисты Латвии?

Я думаю, что тут, дело во вседозволенности – снесли советские памятники. Не просто снесли, а унизительно, показывая по ТВ, смеясь в лицо ветеранам ВОВ, когда те вытирали слезы, и ничего! Дозволено! Когда Россия отправила «ноту протеста» в МИД Латвии, то нацпатриоты, работающие в этой организации посмеялись – латышские СМИ об этом с удовольствием написали! Такова была реальность. А далее, полетели со свистом законы «о выселках» граждан РФ с ВНЖ в Латвии.

Знаете, как это называется в Латвии?

«Мы должны защищаться. Защищать свою безопасность!», - так мне ответил один ответственный товарищ.

А разве кто-то уже «напал» на Латвию? От кого защищаться? От стариков, детей?

А если речь идет о ненависти, то напомню еще раз слова депутата Сейма Чулковой – «Ненависть в сторону людей нужно прекращать».

Возможно, не только эти ошибки исправить новый Сейм, но и другие.