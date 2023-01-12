12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации

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12 января 2023, 09:33 Татьяна САВКИНА

В российской истории впервые институт прокуратуры был учрежден Петром Первым. В Указе от 12 января 1722 года при Правительствующем Сенате был учрежден пост генерал-прокурора. Прокуратура была поставлена над фискальными органами, в ее задачи ставилось «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». Прокурор контролировал финансовую отчетность и ведомости коллегий. Первым генерал-прокурором Сената император назначил Павла Ягужинского, который стал играть одну из ключевых ролей в делах государства.

В 1762 году Екатерина II существенно реформировала институт российской прокуратуры: в круг обязанностей генерал-прокурора стало входить заведование юстицией, финансами, государственным казначейством и, как и прежде, государственным надзором за органами власти.

При реформе государственного управления Александра I, с 1802 года институт прокуратуры стал составной частью вновь образованного Министерства юстиции. В таком виде прокуратура просуществовала до февральских событий 1917 года, после чего была упразднена.

ВЦИК Совнаркома 28 мая 1922 года принял первое «Положение о прокурорском надзоре», согласно которому в составе Народного комиссариата юстиции была учреждена Государственная Прокуратура.

В ноябре 1923 года была образована Прокуратура Верховного суда СССР, которой были предоставлены широкие полномочия - право законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий Верховного суда СССР.

В июне 1933 года было принято решение об учреждении Прокуратуры Союза ССР, как самостоятельного государственного органа. Прокуратура Верховного Суда СССР была упразднена.

В мае 1955 года был утвержден законодательный акт «Положение о прокурорском надзоре в СССР», который возлагал на Генерального прокурора СССР осуществление высшего надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им учреждениями, а также гражданами СССР.

В Законе о Прокуратуре СССР, который был утвержден в ноябре 1979 года, к основным направлениям деятельности были отнесены борьба с нарушениями законов об охране социалистической собственности, борьба с преступностью и другими правонарушениями, расследование преступлений, обеспечение неотвратимости ответственности за преступление.

После распада СССР, 17 января 1992 года был принят новый федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», в котором был упразднен надзор за исполнением законов гражданами, установлен запрет на вмешательство прокуратуры в хозяйственную деятельность, иным стало содержание прокурорского надзора.

В результате законодательных преобразований прокуратура Российской Федерации окончательно сформировалась структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.

В числе приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры - борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан и государства, обеспечение единства правового пространства страны.