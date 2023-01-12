МВД РФ: в розыск объявлен журналист Аркадий Бабченко

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12 января 2023, 09:18 Источник: РИА Новости

Фото: facebook.com/babchenkoa

Журналист Аркадий Бабченко* находится в базе разыскиваемых министерства внутренних дел (МВД) России. Об этом стало известно в четверг, 12 января.

По уточенной информации, Бабченко разыскивается по неназванной статье УК РФ.

Аркадий Бабченко — российский журналист и военный корреспондент, участвовавший в двух Чеченских войнах.

Известно, что в своём Telegram-канале журналист публикует провокационные посты относительно СВО и ситуации на Украине. Также в личном блоге присутствуют публикации с информацией для перевода раненым украинским солдатам.

*внесен в перечень экстремистов