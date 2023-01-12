Онлайн курс или как защитить себя от «инфоцыган»

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12 января 2023, 09:14

В наше время все чаще пользуются популярностью обучающие «онлайн курсы». Человек приобретает курс на различные тематики и ждет от такого обучения много полезной и интересной информации. Но в последующем понимает, что онлайн обучение не соответствует заявленным обещаниям со стороны рекламодателя и «онлайн школы». Часто чек за обучающие курсы может составлять 100 000 рублей, а то и больше, но только вот новых навыков или знаний такие курсы не несут, а качество оставляет желать лучшего.

К критериям некачественно оказанных образовательных услуг можно отнести несоответствие предложенных и фактических курсов, заниженный или завышенный объем обучения, отсутствие обещанных наставников, материалов, измененный график и т.д.

Многие ученики таких школ разочаровываются и уходят после обучающего курса ни с чем, а некоторые просто перестают после одного или двух занятий проходить обучение. Стоит отметить, что за некачественно оказанную образовательную услугу потребитель, то есть тот самый ученик, имеет право получить денежные средства с таких недобросовестных «онлайн школ», либо в любой момент приостановить обучение и потребовать возврат денежных средств. Потребитель может не только взыскать деньги за обучение, но еще убытки, неустойку и моральный вред, в случае если «онлайн школа» откажется возвратить деньги за некачественный образовательный «онлайн курс» в добровольном порядке.

Так в силу ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» установлено, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по такому договору. Необходимо обратить внимание, что условия Правил возврата денежных средств, ущемляющие права обучающегося, в случае судебного разбирательства, судом будут приняты негативно, и во внимание приниматься не будут. Так как в соответствии со ст. 16 Закона «О защите прав потребителей» указано, что условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами установленными законами, признаются недействительными.

Стоит не забывать и ст. 29 Закона «О защите прав потребителей», где потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;

- уменьшения цены оказанной услуги;

- потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки не устранены исполнителем.

- потребитель также вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги, если им обнаружены существенные недостатки или иные существенные отступления от условий договора.

При разрешении требований потребителей в судебном порядке необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на «онлайн школе».

Известные «онлайн школы», как показывает практика, часто возвращают денежные средства на досудебной стадии урегулирования конфликта, не доводя его до суда и огласки. Проблемы могут возникнуть в случае если обучение предоставляла компания-однодневка или мошенники, задача которых была собрать как можно больше денег с клиентов за образовательный курс.