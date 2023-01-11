Российский актер Огурцов: Артур Смольянинов должен извиниться за свои высказывания и понять, что он совершил грубую ошибку

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11 января 2023, 21:56 Источник: Подмосковье сегодня

Natalia Shakhanova / https://www.globallookpress.com

Алексей Огурцов, заслуженный артист Российской Федерации, во время беседы с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» заявил, что актер театра и кино Артур Смольянинов должен принести извинения за свои высказывания в адрес России и понять, что «его родная земля воспитала, что он сделал грубую ошибку».

По мнению российского артиста, если Смольянинов публично объявит о своей неправоте и принесет извинения за свою антироссийскую позицию, то, возможно, «общество простит» его.

Огурцов также вспомнил о многочисленных случаях, когда предлагал актеру поехать с ним в Сирию и на Украину, но тот отказывался, оправдывая это тем, что там «стреляют».