Чулпан Хаматова заговорит на латышском

В Новом рижском театре стартует премьера – в последний день февраля латвийцы увидят спектакль «Gogolis. Nature morte». Да, Николай Васильевич Гоголь и его «Старосветские помещики» нынче в моде в Латвии. В спектакле сыграет Чулпан Хаматова.
Более того, играть будет на латышском языке.
Спектакль, как стало известно, задуман как чтение и репетиция пьесы, в котором актеры прочувствуют будни гоголевских героев. Так объяснил латвийским СМИ постановщик Улдис Тиронс, который является философом, в реальной жизни.
Почему же русский писатель так пришелся по душе латышскому театру?
Оказывается, по словам, г-на Тиронса, Николай Васильевич – писатель украинского происхождения, и в спектакле будет украинская версия – например, имя Микола.
Постановщик внес интригу – актриса Чулпан Хаматова будет играть на латышском, но, возможно, и «на другом еще».
Я так понимаю, что второй – украинский?