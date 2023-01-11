Чулпан Хаматова заговорит на латышском

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11 января 2023, 21:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Чулпан Хаматова, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В Новом рижском театре стартует премьера – в последний день февраля латвийцы увидят спектакль «Gogolis. Nature morte». Да, Николай Васильевич Гоголь и его «Старосветские помещики» нынче в моде в Латвии. В спектакле сыграет Чулпан Хаматова.

Более того, играть будет на латышском языке.

Спектакль, как стало известно, задуман как чтение и репетиция пьесы, в котором актеры прочувствуют будни гоголевских героев. Так объяснил латвийским СМИ постановщик Улдис Тиронс, который является философом, в реальной жизни.

Почему же русский писатель так пришелся по душе латышскому театру?

Оказывается, по словам, г-на Тиронса, Николай Васильевич – писатель украинского происхождения, и в спектакле будет украинская версия – например, имя Микола.

Постановщик внес интригу – актриса Чулпан Хаматова будет играть на латышском, но, возможно, и «на другом еще».

Я так понимаю, что второй – украинский?