Спикер Сейма Латвии Смилтенс заговорил на русском – нацпатриоты возмущены

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11 января 2023, 21:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередной скандал «озарил» Латвию – во всем «виноват», конечно, русский язык! Спикер Сейма Латвии Эдвард Смилтенес заговорил на русском языке, обращаясь к мэру Киева Виталию Кличко.

Речь шла о доставке автобусов из Латвии на Украину. Спикер Сейма Латвии Эдвард Смилтенс, обратился к мэру Киева Виталию Кличко на русском языке. Понятно, что нацпатриоты Латвии в шоке!

«Просим спикера 14-го Сейма Эдварда Смилтенса использовать в публичном общении государственный язык или любой из языков ЕС, если вы не можете донести сообщение до украинцев на украинском государственном языке», - потребовали нацпатриоты-общественники.

Разумеется, спикер Сейма г-н Смилтенс моментально стал оправдываться:

«Было записано два видео, а «русское» специально для мэра Киева Виталия Кличко. Я придерживаюсь четкой позиции – говорить только на латышском, английском и французском. Когда в апреле 2022 был в Киеве, то все официальные речи были на украинском, но для быстрого и частного общения использовали русский язык, так как навыков украинского не имею».

Да уж, пока без русского языка никуда!