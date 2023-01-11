Рижский Русский театр: политика или личные амбиции

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11 января 2023, 21:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередной скандал всколыхнул театральную Ригу – в скором времени произойдет смена руководства. Моментально поползли слухи – мол, это чистая политика! Как можно «разорвать контракт» с «великой» Даной Бйорк, которая является директором театра и «продвигает» русскую культуру? Все ли так однозначно в Рижском Русском театре?

Если честно, то я совершенно не знала, а кто такая эта Дана Бйорк? Не была знакома с ней лично, да и как актрису ее не ведала… Узнала о ней только тогда, когда «определенные» русскоязычные СМИ стали писать о ней «с придыханием» - оно и понятно – тесное сотрудничество, личное общение, бесплатные билеты и «культурно-халявные» мероприятия. Одним словом, «эксклюзив в кармане»! Но более пристальный взор я обратила на директора Дану после череды скандалов – увольнение актеров, жалобы, суды… Согласитесь, не очень-то и приятно регулярно узнавать, что старейший театр Латвии, к сожалению, погряз в склоках…

Я знаю экс-директора Рижского Русского театра Эдуарда Ильича Цеховала, который руководил им более 27 лет! У меня были интервью с Эдуардом Ильичем – например, от 27 февраля 2020 года в «АН». Уже тогда я спросила г-на Цеховала – «Какое будущее у Рижского Русского театра при новом руководстве?» Ответ меня несколько поразил, потому как разговоры по Латвии шли, что именно Эдуард Ильич поспособствовал назначению Даны Бйорк на место директора:

«Давать прогноз Рижскому Русскому театру – не буду!» - заявил Эдуард Ильич.

Впрочем, очень мне хочется напомнить вам, дорогие мои читатели, отрывок из того интервью за 2020 год!

«- Эдуард Ильич, сегодня в Рижском русском театре «новая кровь». Новый директор. Дана Бйорк. Что изменилось?

- Да, «новая кровь», которую я сам и «влил». Все сделал для того, чтобы она стала директором.

- Почему именно Дана Бйорк? Почему такой выбор?

- Попробую объяснить. Возможно, я где-то человек наивный, но мне важно было, чтобы в театре не случилось никаких «революционных преобразований». И тот человек, который заменит меня прекрасно знал работу всего этого предприятия. А Дана с 2010 года работала в театре актрисой… Была общительна, билингвальна, с харизмой, деятельна. Да, она творческий лидер. Но, лидер. Конечно, не все сложилось так, как я думал. Есть положительные моменты, а есть… иные моменты. Но я определил свою роль – «сидящий у окна». Я наблюдаю уже третий год и вижу, что есть не совсем хорошие тенденции. Это совсем не от того, что кто-то хочет сделать плохо, а просто от непонимания. Театр живет по определенным законам и их следует знать.

- Насколько я знаю, но новый директор уволил практически весь старый состав труппы.

- Да. Решили влить «новую кровь»…

- В вашем голосе нотки сожаления. Вы жалеете о том, что рекомендовали именно ее?

- Есть такое. Моя ошибка в том, что не учел человеческие качества. К сожалению, это стало проявляться с первых дней у нее. Да… По отношению к работникам театра. Старым работникам театра. Увольнения и все вытекающие из этого обстоятельства.

- Как вы видите будущее театра?

- Я просто не хочу об этом говорить! Просто не хочу говорить и давать прогнозы».

Уж простите, дорогие мои, но я еще раз напомню, что интервью балтийского бюро «АН» с Эдуардом Цеховалом состоялось 27 февраля 2020 года!

Я, конечно, могу понять – «новая метла…» Каждый руководитель видит ситуацию так, как хочет, умеет, может… Но никаких скандалов, судов с коллегами не было при экс-директоре Рижского Русского театра, а был Храм, куда стекались не только заядлые театралы, а все желающие! Почему? Было интересно! Люди отдыхали душой, а не «перекручивали» скандалы в голове!

В ближайшем будущем состоится конкурс на должность директора театра! И началась битва – психологическая, информационная… Я предполагаю, что ее начала Дана Бйорк, которая всеми силами желает остаться на таком замечательном месте! Она же тут хозяйка – что хочу, то и делаю!

Борьба, как известно, выплескивает исподнее, в ход идут все средства…

В одном из своих многочисленных интервью г-жа Бйорк заявила, что «мы попали в политическую мясорубку», так кажется… И далее на свет Божий выползли, якобы, «анонимки», которые порочат директора Дану… Просто грязь! Уж ни как все это не сочетается с Михаилом Чеховым и русской классикой!

Театр никто не собирается закрывать! И дело тут не в политике, а в личных амбициях Даны Бйорк!

Судите сами! Например, известный в Латвии бизнесмен и театрал Евгений Гомберг поделился такой информацией с латвийцами!

«Вопрос в скобках: почему звезда русской сцены Чулпан Хаматова играет в латышском театре, и теперь уже в пьесе Гоголя – на латышском, а в Русском не появляется даже эпизодически? Подсказка: Чулпан встречалась с руководством РРТ. Интереса не вызвала. Почему Людмила Петрушевская с той же Чулпан и Анатолием Белым выступают в кинотеатре Дайлес?»

И если обратиться к латвийским СМИ, например, bb.lv, то можно узнать следующее – в чем некоторые актеры театра обвиняют директора, и что было в «анонимке»:

"Директор Рижского русского театра Михаила Чехова Дана Бйорк не заинтересована в разработке и реализации успешной политики управления персоналом для обеспечения социального мира в рабочем коллективе. Как видно из действий директора, используется административный ресурс, построение карьеры актрисы в театре, а также избавление от тех коллег, с которыми актриса-директор Дана Бйорк не хочет работать вместе - на одной сцене.

Кроме того, Дана Бйорк последовательно вовлекает в реализацию желаний всю театральную команду, собирая подписи на документах различного характера, которые впоследствии запрашиваются по инициативе рабочей группы.

По мнению Профсоюза муниципальных служащих Рижского района (ПМСРР), такой стиль управления характерен для организаций постсоветских стран и не подходит для Рижского русского театра Михаила Чехова, потому что не соответствует сегодня принципам управления в Латвийской Республике".

А далее, в том же латвийском издании b.b.lv идет «расшифровка», как директор разговаривала со своими подчиненными, которые посмели, видимо, ослушаться «всесильного» директора, например, работали еще в иных местах – «Я не разрешаю тебе участвовать ни в каких публичных мероприятиях, на мероприятиях на сцене других театров, в других организациях», - говорила одному актеру г-жа Бйорк.

Если продолжить, то на мой личный взгляд, дело дошло до примитивных оскорблений: «Мы можем издать вам приказ, что завтра вы должны быть на работе. Что ты либо приходишь завтра на работу, либо как вольная птица лети куда хочешь – гони загорать в Африку, или отдыхай в Польше»… Да, так вот директор, по информации латвийских СМИ, разговаривает с некоторыми артистами. Более того, из тех записей, которые попали в руки латвийских журналистов, есть информация, что сам уволенный актер принес запись в редакцию, очевидно, что директор «обещает» создать актерам, которые не подчинились, невыносимые условия труда…

Мне многое становится ясным, после истории с Чулпан Хаматовой… Я не люблю эту актрису, как человека – за ее непорядочные высказывания, но то, что Хаматова является блистательной актрисой – факт! Уж точно, что некой Дане Бйорк, она же Чернецова Дана, уж точно не дотянуть до «колен» Хаматовой по уровню таланта! Зато, амбиций море!

Я представляю, как чувствовала себя г-жа Чернецова, когда «отказала» Хаматовой… Видимо, взлетела от значимости своей… Впрочем, я там не была – игра воображения…

Но больше всего меня поражает то, что, как оказалось, это Дана «построила театр», «это ее намоленное место»! Уж простите, но это из ряда вон… Как же можно так не уважать своих коллег!?

Вновь обращаюсь к мнению бизнесмена и театрала Евгения Гомберга:

«Договор с Даной Бьорк был заключен на пять лет, его срок подошел к концу. Поправка к закону, что договор можно продлевать автоматически, появилась совсем недавно и, строго говоря, дает Минкульту больше полномочий, чем он заслуживает. Ни о каком «автоматическом продлении» во время подписания договора и мысли не было. Как и любой закон, «поправки» не должны иметь обратной силы. Победит Дана на конкурсе - флаг в руки. Но вдруг Питер Штайн сам заявится на конкурс? Или Дмитрий Крымов? И выиграет? Что, такого и допустить нельзя?

После ухода в отставку Эдуарда Ильича по собственному желанию и по возрасту, в конкурсе на должность директора РРТ был практически назначен Олег Шапошников. Огромными личными усилиями именно Эдуард Ильич добился изменения решения в пользу Даны.

Не пытаясь никому доказывать лояльность, Эдуард Ильич просто приглашал в Театр лучших латышских актеров и режиссеров, - Лилиту Озолиню, Гуну Зариню, того же Виестура Кайриша.

«Чайка» мировой звезды режиссера Питера Штайна, с ослепительной Лилитой Озолиней в главной роли. После которой в театр повалила латышская публика и не уходит до сих пор.

Шесть номинаций на Спелманю Нактс и Гран-При! А костюмы Кристины Пастернак? А сценографии великого Андриса Фрейберга? А Каспар Знотыньш, Андрис Кейшс, Мартиньш Вилцанс? Арнис Лицитис в штатном составе?

А блистательный Гундарс Аболиньш? А постановки великого Романа Козака, а хореография Аллы Сигаловой в Пляске Смерти, в "Моя Прекрасная Леди"? "Русский смех"?

А как Олег Павлович Табаков по просьбе Эдуарда Ильича набрал в Риге и выучил в Школе-студии МХАТа целый курс для Рижского Театра? Спросите Евгения Корнева. Яна Сексте - тоже из того набора.

А музыка Раймонда Паулса, написанная для Театра? «Одесса – город колдовской». «Керри». «Ночи Кабирии». «Привидения из Кентервиля». "Девушка в кафе".

Все это заказывал Эдуард Ильич. И Сам Раймонд за роялем на сцене. Да, при Дане театр сделал с Паулсом «Капустник». Видел. По следам Цеховала, но - так себе».

Я не могу не согласиться с г-ном Гомбергом в следующем – перед каждым спектаклем в Рижском Русском театре звучит обращение Бйорк, в котором она выражает протест против спецоперации, что русская культура, театр, русский язык не в ответе за ситуацию на Украине…

Евгений Гомберг: «Лично мне каждый раз перед спектаклем выслушивать этот джингл от Даны Бйорк было неприятно. Зачем каждый раз, вновь и вновь, унизительно оправдываться? Кто оправдывается, тот виноват».

Интересно, что «прогнувшись» перед министерством культуры Латвии, постоянно озвучивая позицию Латвии, г-жу Бйорк «не оценили» - да, Минкульт Латвии претензий не имеет к директору Рижского Русского театра, но «шагом марш» в очередь на должность нового директора!

Грустно все это, господа! Согласитесь, когда исподнее вылезает из-под юбки, то приличная дама тихо, без привлечения внимания людей, просто «устранить» неприятность…

А Рижский Русский театр был, есть и будет, надеюсь…