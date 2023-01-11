Чтобы не пить - не обязательно собираться в вытрезвителях

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2023, 18:27

Писателя Льва Толстого пригласили на заседание одного из первых обществ трезвости. Когда почётному гостю дали слово, Лев Николаевич пожал плечами: «Чтобы не пить, не обязательно собираться. А если уж собрались, то почему бы не выпить?» Это было последнее заседание этого общества.



В России уже два года пытаются воссоздавать систему вытрезвителей на основе частно-государственных партнёрств. Как это может работать, без пол-литры не разобраться, поэтому и успехов немного. Весной 2022 г. МВД рапортовало, что на всю страну открыли 19 новых учреждений, из них 11 – в Татарстане. Ещё 22 вытрезвителя появились при больницах – и на этом всё. Открывать их хлопотно: контингент попадает нестабильный, соблюдать все правила обращения с ним нереально, а ответственность по судам вполне серьёзная.



Если уж собрались бороться за каждого мужичка, который по пьянке замерзает в сугробе, то нужно вести дело с советским размахом: в каждом районе города заведение коек на 30. В 2021 г., когда закон о вытрезвителях вступил в силу, депутаты били в колокола: «По причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан», в том числе 8–10 тыс. – от переохлаждения на улице. А зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин уверял, что замерзают в год около 30 тыс. россиян. То есть вдвое больше, чем погибает в ДТП. А сколько ещё пьяненьких получают обморожения. Им потом руки-ноги ампутируют – а мы им пенсии по инвалидности плати. Парламентарий Валерий Гартунг рассказал случай в Челябинской области: нашли полицейские человека «в дрова», а везти некуда. Не в отдел же, где дежурный орать будет. Ну и просто бросили его в водоём – и человек утонул. Депутаты посетовали, что погибший совсем не обязательно был горьким пьяницей и мог бы платить налоги – как раз приличные труженики чаще всего и напиваются с непривычки. Особенно много молодых.



В советские времена в РСФСР насчитывалось 1, 5 тыс. вытрезвителей. И их постепенное исчезновение зримо провоцировало народное беспокойство. В день получки у проходной заводов не проскользнёшь мимо строгих женских рядов. Это матери и жёны работников ждут своих близких на пути со смены. В вытрезвителях так и строили работу: по графикам выплат на крупных предприятиях. Если сегодня зарплата на Балтийском заводе – значит, к вечеру будет аншлаг из «балтийцев». Зато следующий день пройдёт спокойно.



Одна из главных причин, почему МВД хотело сбросить с себя «избыточную функцию», – неимоверное количество жалоб. В годы перед закрытием вытрезвителей сотрудники обирали пациентов до нитки - воровали деньги, ремни, часы, драгоценности.



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