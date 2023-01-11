Военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего Лешкова к пяти с половиной годам колонии за избиение офицера

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11 января 2023, 18:28 Источник: РИА Новости

фото: unsplash.com

Одинцовский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному военнослужащему Александру Лешкову за избиение офицера в парке "Патриот". Суд признал Лешкова виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев заключения с отбыванием в колонии строгого режима.

Подсудимого мобилизованного признали виновным по ч. 3 ст. 334 Уголовного кодекса РФ (насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации). По этой статье ему грозило от пяти до 15 лет лишения свободы.

По версии обвинения, призванный по частичной мобилизации Лешков в ноябре 2022 года в парке "Патриот" (Подмосковье) высказал свое мнение по вопросам организации службы в нецензурной форме и ударил офицера.

По данным пресс-службы суда, осужденный обжаловал приговор, поэтому он пока не вступил в законную силу.