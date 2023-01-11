Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

В Донецке первоклассница вместе с мамой встречали папу с работы и попали под обстрел украинских военных

, 18:24 Источник: Комсомольская правда

В Донецке первоклассница вместе с мамой встречали папу с работы и попали под обстрел украинских военных
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Перед Новым годом первоклассница Настя Троилина вместе с мамой по имени Ольга встречали папу с работы. Однако семья попала под обстрел украинских военных. 

Женщина рассказала изданию «Комсомольская правда», что в тот день на улице Университетской всё было тихо. Но в 19:30 начались удары. Один из снарядов пробил бетонную плиту между третьим и четвертым этажами офисного здания №80. Часть осколков посыпалась вниз прямо на машину, где находились дончанки.

Девочка пострадала. На раненную ногу родители оперативно нанесли жгут, вызвали скорую помощь. Медики рекомендовали отвезти первоклассницу в Республиканский травматологический центр к детскому хирургу-травматологу. Там семилетней девочке установили на левую ногу аппарат Илизарова. По словам врачей, когда его снимут, Насте предстоит длительная реабилитация. Как сообщает источник, ребенку придётся заново учиться ходить.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram