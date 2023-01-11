В Донецке первоклассница вместе с мамой встречали папу с работы и попали под обстрел украинских военных

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11 января 2023, 18:24 Источник: Комсомольская правда

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Перед Новым годом первоклассница Настя Троилина вместе с мамой по имени Ольга встречали папу с работы. Однако семья попала под обстрел украинских военных.



Женщина рассказала изданию «Комсомольская правда», что в тот день на улице Университетской всё было тихо. Но в 19:30 начались удары. Один из снарядов пробил бетонную плиту между третьим и четвертым этажами офисного здания №80. Часть осколков посыпалась вниз прямо на машину, где находились дончанки.

Девочка пострадала. На раненную ногу родители оперативно нанесли жгут, вызвали скорую помощь. Медики рекомендовали отвезти первоклассницу в Республиканский травматологический центр к детскому хирургу-травматологу. Там семилетней девочке установили на левую ногу аппарат Илизарова. По словам врачей, когда его снимут, Насте предстоит длительная реабилитация. Как сообщает источник, ребенку придётся заново учиться ходить.