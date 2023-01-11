Демон сладострастия стал причиной конфликта между митрополитом и правительством ХМАО

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11 января 2023, 17:34 Источник: Коммерсантъ

Фото: Ханты-Мансийская Митрополия

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) проходят съёмки фильма под рабочим названием «Суккуб», в котором рассказывается о взаимодействии молодых людей с древним демоном похоти и разврата. На это событие отреагировал Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Он обвинил правительство округа в развращении молодежи и неэффективном использовании бюджетных средств.



«В ходе ретрита герои сталкиваются с древним демоном-суккубом, который питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять самые худшие качества и совершать ужасные поступки. Борьба со злом станет для молодых героев не только схваткой за выживание, но и испытанием на прочность их моральных ценностей и убеждений», - рассказали в «Айсмедиа» (подразделение кинопроизводственной компании KD Studios).



В свою очередь, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел обвинил директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елену Шумакову, которая, как он считает, выступает куратором проекта, в развращении молодежи.



«Большое количество студентов Сургутского госуниверситета принимают участие в проекте», - уточнил митрополит.



Известно, что согласно воззрению христианских демонологов, суккуб - это дьявол, который ночью в женском обличье посещает мужчин и вызывает у них сладострастные сны.



Митрополит также упрекнул правительство губернатора ХМАО Натальи Комаровой в неэффективном использовании бюджетных средств:



«В нынешнее сложное время, можно сказать, военное, на все эти фильмы-демоны деньги есть, а на учебники и рабочие тетради по основам православной культуры и социокультурных истоков нет. Как говорится, все для фронта, все для победы. Я думаю, что в нашем округе молодежь находится в опасности и нужно бить тревогу».



В то же время Елена Шумакова опровергла, что фильм снимается на средства регионального бюджета.

«Это частный проект, реализуемый на территории Югры и Подмосковья. Я не являюсь его куратором, — заверила она.



Кроме того, стало известно, что создатели фильма планируют изменить его рабочее название при выходе в прокат.



