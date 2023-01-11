Эксперт Ульянов: «Меры по возвращению в РФ IT-специалистов могут частично сработать»

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2023, 16:11 Антон Николаев,

Фото: Michael Weber / globallookpress.com

Владимир Ульянов предположил, что меры по возвращению специалистов из-за рубежа обратно в Россию, могут сработать частично. Такое мнение специалист высказал изданию «Аргументы недели».

«Полагаю, что какая-то часть IT-специалистов, покинувших страну, может заинтересоваться. Мне представляется, кто-то вернется, кто-то будет сомневаться. Возможно, решение для кого-то станет стимулом вернуться».

«Будет все зависеть от конкретного человека и его ситуации. Если человек устроен и счастлив, его устраивает зарплата, то, возможно, такие меры поддержки, как оплата билета, не станет решающим фактором. Для людей, которые сомневаются, колеблется, возможно, меры, которые предлагает РФ, поможет перевесить чашу весов в нужную сторону. Речь не идет о том, чтобы конкурировать с сильными зарубежными компаниями. Одна из целей - удержать IT-специалистов от отъезда и вернуть. Задач много, поэтому светлые головы и умы всегда нужны».

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на участников IT-рынка сообщило, что Минцифры начало проводить с представителями компаний совещания для обсуждения необходимых мер по возвращению ИТ-специалистов в Россию. Ведомство хочет предложить бронь от призыва и частичную оплату перелета обратно в Россию.ию.