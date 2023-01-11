Комстрой Петербурга проигнорировал нестыковки в отчётности «МСУ «Регион» на 5,2 млрд рублей и отдал новый госконтракт

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2023, 15:57

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу заблокировало тендер «Фонда капитального строительства и реконструкции», подведомственного Комитету по строительству, на строительство здания школы «Олимпийского резерва» в Курортном районе на время проведения внеплановой проверки, сразу двое участников торгов указали на возможные нарушения со стороны чиновников.

Победителем тендера была признана малоизвестная компания «МСУ «Регион», которая якобы выполнила строительных господрядов более чем на 5 миллиардов рублей за 5 лет. Однако это не соответствует публичным бухгалтерским отчетам, согласно которым годовой оборот компании не превышает 200 миллионов рублей. Ранее участники строительного рынка Петербурга уже указывали на несоответствие в финансовых показателях «МСУ «Регион», но чиновники эту информацию игнорируют.

Многомиллиардный секрет для маленькой компании.

Проект здания школы «Олимпийского резерва» был разработан еще в 2013 году, но почти 10 лет руководство города не могло выделить средства на его воплощение. Лишь в ноябре 2022 года Комитет по государственному заказу в интересах «Фонда капитального строительства и реконструкции» объявил тендер стоимостью 309 миллионов рублей на работку проекта и строительство. В последний рабочий день 2022 года итоги конкурса были подведены.

Победителем выбрали компанию «МСУ «Регион». Ранее она напрямую не занималась выполнением значимых госконтрактов. Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, предприятие лишь однажды выиграло аукцион. Это был контракт на 9,6 миллиона рублей, заключенный и закрытый в 2021 году, на капитальный ремонт жилых домов на улице Ватутина.

Тем не менее, к своей заявке на участие в тендере фирма «МСУ «Регион» приложила сразу 19 якобы выполненных за 5 лет строительных госконтрактов, из которых комиссия учла 12. Но даже их общая сумма оказалась более 5,2 миллиарда рублей. Это позволило предприятию получить максимальную оценку по критерию «Опыт» и обойти конкурентов.

Где, как и когда «МСУ «Регион» успело приобрести столь обширный опыт выполнения госконтрактов в открытых источниках нам обнаружить не удалось. Официально у компании заключен лишь один госконтракт, выигранный по тендеру. Есть вероятность выполнения госконтрактов по субподряду, но на официальном сайте «МСУ «Регион» отсутствует информация об участии в каких-либо значимых проектах, которые в сумме могли бы дать 5,2 миллиарда рублей.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс» и Федеральной налоговой службы, годовая выручка «МСУ «Регион» за время существования компании не превышала 200 миллионов рублей. Бухгалтерская отчетность отсутствует лишь за 2022 год. Таким образом, все заявленные «МСУ «Регион» субподрядные госконтракты на 5,2 миллиарда рублей предприятие должно было получить и выполнить за прошлый год.

Теоретически такое возможно, но на практике крайне маловероятно, потому как в свете имеющейся информации срок выполнения миллиардных контрактов ужимается с года до двух месяцев.

В сентябре 2022 года Комитет по госзаказу провел еще один тендер в интересах «Фонда капитального строительства и реконструкции». Разыгрывался контракт стоимостью 358,7 миллиона рублей на строительство подстанции скорой помощи в Петергофе. Спустя месяц победителем была объявлена компания «МСУ «Регион», но итоги торгов сразу ушли на внеплановую проверку в УФАС после жалобы второго участника в лице компании «Новый город».

Руководство «Нового города» также обратило внимание на нестыковки в финансовых показателях «МСУ «Регион». При общей пятилетней выручке в 722,5 миллиона рублей фирма «МСУ «Регион» заявила о выполненных госконтрактах на 1,4 миллиарда рублей.

Выходит, если в сентябре 2022 «МСУ «Регион» приложило к своей заявке выполненных госконтрактов на 1,4 миллиарда рублей, то уже в ноябре 2022 года эта сумма выросла до 5,2 миллиарда.

Однако комиссия УФАС отклонила доводы «Нового города», отметив, что в обязанности конкурсной комиссии не входит изучение таких тонкостей и она вправе по собственному усмотрению принимать или не принимать приложенные к заявкам контракты. Тем не менее, в рамках проверки УФАС обнаружило иные нарушения в конкурсной документации, касающиеся банковских гарантий, и обязало Комитет по госзаказу провести тендер повторно. В результате победу одержал «Новый город».

«Серый кардинал» строительного госзаказа.

В данном контексте интересен тот факт, что закупочные комиссии тендеров и на школу «Олимпийского резерва», и на подстанцию скорой помощи возглавлял один и тот же человек, заместитель председателя Комитета по строительству Александр Постраш. Недавно имя чиновника оказалось в центре более значимого скандала.

В декабре 2022 года Комитет по госзаказу в интересах «ФКСР» провел тендер на реконструкцию здания «Мюзик-Холла». Контракт стоимостью 9,5 миллиарда рублей достался компании «ПСБ «Жилстрой», принадлежащей Людмиле Коган, вдове известного миллиардера Владимира Конгана. Судьбу контракта решил именно Александр Постраш, хотя представители Комитета по госзаказу выступили категорически против заявки «ПСБ «Жилстрой», у компании не оказалось обязательного опыта работы с объектами культурного наследия. Но Постраш, будучи председателем закупочной комиссии, воспользовался правом решающего голоса и отдал многомиллиардный контракт «ПСБ «Жилстрой». В настоящее время обстоятельства тендера на реконструкцию «Мюзик-Холла» в рамках внеплановой проверки выясняет Следственный комитет России.

Пикантности ситуации придал тот факт, что связанные с Людмилой Коган структуры в 2019 году спонсировали губернаторскую избирательную кампанию Александра Беглова. А в январе 2020 года Беглов назначил главой Комитета по строительству и, соответственно, непосредственным начальником Постраша Игоря Креславского, совладельца строительного холдинга «РосСтройИнвест». Двумя месяцами ранее с одобрения Беглова пост главы «ФКСР», подведомственного Комстрою, занял Арзу Фаталиев, бывший топ-менеджер компании «Петроком», против которой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на строительных госконтрактах. После инициированных Бегловым перестановок крупнейшие контракты от «ФКСР» и Комстроя начали доставаться группе компаний, связанных Креславским, Фаталиевым и Бегловым.

Не исключено, что «МСУ «Регион» также намерено войти в список фаворитов строительного госзаказа в Петербурге. Это объяснило бы появление у нее за год господрядов на 5,2 миллиарда рублей, если, конечно, они вообще существуют. Надеемся, что очередной загадочной историей из Петербурга заинтересуется Следственный комитет во главе с Александром Бастрыкиным и будет выяснено, откуда же у «МСУ «Регион» появилось контрактов 5,2 миллиарда рублей.