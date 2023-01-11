«Коммерсантъ»: Минцифры готовит пакет мер по возращению уехавших из России IT-специалистов, обсуждается бронь от призыва в армию

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2023, 15:42 Источник: Коммерсантъ

Глава Минцифры Максут Шадаев, фото: digital.gov.ru/globallookpress.com

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено содействовать в возвращении в Россию IT-специалистов, покинувших страну.

Ведомство вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер по возращению уехавших россиян - специалистов в сфере IT-технологий.

По информации газеты «Коммерсантъ», обсуждается гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию. Для работающих за границей, но формально остающихся налоговыми резидентами, обсуждается повышении НДФЛ с 13 до 30 процентов. Эксперты и Минцифры повышение налога не приветствуют.

Участники рынка считают наиболее важной мерой закрепление брони, которая декларируется с весны 2022 года, но до сих пор не оформлена.

Партнер Five Stones Consulting Александр Карпухин указал, что нормативные акты, на основании которых осуществляется отсрочка для сотрудников IT-компаний, не приняты. Он считает, что «внутренние договоренности между ведомствами могут измениться в любой момент», поэтому необходимы поправки к Федеральному закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» или специальный указ главы российского государства.