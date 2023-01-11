Стало известно, что у Абрамовича есть еще десять незадекларированных яхт

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11 января 2023, 15:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Суперъяхта Абрамовича. Фото: Global Look Press

В Forbes появилась информация, что российский миллиардер Роман Абрамович имеет в своём распоряжении несколько не задекларированных ранее активов. Если верить поступившим сведениям, через трастовые фонды и офшорные компании бизнесмен владеет как минимум ещё 10 яхтами и судами. И всё это в дополнение к шести яхтам стоимостью не менее 1 миллиарда долларов.

The Guardian утверждает, что в феврале прошлого года за месяц до внесения в санкционные списки Абрамович передал владение 10 офшорными трастовыми фондами с активами на миллиарды долларов, включая траст, ответственный за распоряжение его судами, семерым своим детям.

В Forbes насчитали 10 кораблей в собственности олигарха, которые ранее с ним не связывали. Теперь их общее количество составляет 16. Восемь лодок, при этом, являются небольшими судами, «использующимися для обслуживания» 162-метровой мегаяхты Eclipse (427 млн долларов). Сейчас этот гигантский корабль пришвартован в Бодруме, ещё три яхты миллиардера – вдоль средиземноморского побережья Турции на западе.

Помимо всего прочего, судя по всему, Абрамович владеет катером Umbra A, который по данным отчёта 2016 года, стоит примерно 1 миллион долларов. Самая интересная из ранее неизвестных яхт – это Kewpie, стоимость которой, согласно оценкам экспертов, составляет около 3 миллионов долларов. Судно зарегистрировано на Бермудах и с начала ноября находится на французском Сан-Бартелеми. Аналитики считают, что Kewpie может попасть под арест из-за того, что яхта пришвартована на территории Франции, а сам Абрамович давно находится под санкциями ЕС.