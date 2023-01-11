Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бизнесмена Бориса Зимина

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11 января 2023, 15:16

фото: pixabay.com

Тверской суд Москвы в среду, 11 января, постановил заочно арестовать на два месяца предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (в РФ признан иностранным агентом). Зимина обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Предприниматель не живет в России с 2004 года. 9 января его объявили в международный розыск. Арест предполагается с момента экстрадиции его на территорию России или с момента задержания.

По версии следствия, Борис Зимин причастен к хищениям акций крупной каршеринговой компании BelkaCar. Согласно материалам дела, Зимин и немецкий инвестор Ральф Новак обвиняются в отчуждении простых акций сервиса. Ущерб по делу оценивается в 47 миллионов евро. Потерпевшая сторона оценила понесённый ущерб в 4 миллиарда рублей.

По данным защиты, бизнесмен живёт в Израиле и не скрывается от следствия, - передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Борис Зимин - сын основателя компании «ВымпелКом» Дмитрия Зимина.