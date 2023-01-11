Запад «подливает бензин в огонь»

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11 января 2023, 14:59 Источник: t.me

Пока российские ВС и вагнеровцы штурмуют малые города и села Донбасса, Запад продолжает увеличивать поставки оружия в зону конфликта.

Так, Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы, Канада закупит у США для Украины ЗРК NASAMS, Пакистан планирует отправить Киеву 159 контейнеров с боеприпасами. И только Грузия отказалась вернуть Киеву "Буки", полученные от Украины в в 2008 году. Да и то, как выяснилось, по меркантильным соображениям.

По данным Foreign Policy, внешне дружественная России Турция с ноября 2022 года начала поставки в Украину улучшенных боеприпасов двойного назначения (DPICM). Боеприпасы были разработаны США и производись в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения двух стран о совместном производстве. Они предназначены в том числе для уничтожения бронетехники.

Как отмечает издание, Украина ранее пыталась добиться от США поставок таких боеприпасов, но получила отказ из-за запрета на экспорт DPICM в соответствии с внутренним американским законодательством. С Турцией в конце концов у Киева сложилось.

Канада намерена закупить у США для Украины ЗРК NASAMS, сообщила министр обороны Анита Ананд после телефонного разговора со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. NASAMS ранее поставили Украине сами США и первые установки были отправлены в конце октября прошлого года. В декабре стало известно, что США намерены закупить для Украины у компании-производителя еще шесть таких зенитно-ракетных комплексов общей стоимостью в 1,2 млрд долларов.

По данным издания Politico, США и НАТО также договариваются о поставках NASAMS для Украины из стран Ближнего Востока. Предполагается, что готовые комплексы отправят в Украину в течение трех-шести месяцев, а США позже передадут странам новые установки.

Пакистан планирует отправить на Украину 159 контейнеров с боеприпасами. Как сообщает The Economic Times, в них будут 155-мм снаряды, метательные заряды М4А2, М82 и взрыватели ДПМ. Сообщается, что Украина со своей стороны поможет Пакистану с модернизацией вертолётов Ми-17 и танков Т-80УД.

Кроме того, Великобритания изучает возможность передачи Украине первых 10 танков Challenger 2, Франция готова передать легкие танки AMX-10RC, а также БТР "Бастион", а Германия и США - боевые машины пехоты Bradley и Marder. Решается (и скорее всего решится положительно) и вопрос с поставками Украине немецких танков Leopard.

И только Грузия сделала России маленький подарок, отказавшись передать Киеву зенитно-ракетные комплексы «Бук», которые были поставлены ей Украиной в 2008 году. Впрочем, тут тоже скорее вопрос денег, чем дружбы. В Минобороны Грузии заявили, что эти ЗРК не были переданы Украиной безвозмездно, а, оказывается, куплены в острый момент Тбилиси у Украины по секретному соглашению.

В общем, масла в огонь (скорее даже бензина) льется сейчас много. Похоже, в мирные переговоры уже никто не верит и ставки на них больше не делает.