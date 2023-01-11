«Я тяжело восприняла новость о том, что Костомаров попал в больницу»: Татьяна Тарасова переживает за состояние фигуриста

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11 января 2023, 15:08 Источник: Московский Комсомолец

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова следит за новостями и переживает за состояние спортсмена Романа Костомарова, которого госпитализировали с пневмонией. По словам женщины, она ужаснулась, когда узнала о случившемся.

«Я тяжело восприняла новость о том, что Костомаров попал в больницу и подключен к ИВЛ – это ужасно», – сказала Тарасова.

Также тренер сообщила, что перезванивается с друзьями и коллегами, чтобы узнать о состоянии здоровья фигуриста.

45-летнего Романа Костомарова госпитализировали в ночь на вторник. Врачи обнаружили у спортсмена пневмонию. По мнению медиков, состояние мужчины крайне тяжелое.