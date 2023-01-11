Судьба как метеор на грозном небосклоне воюющего Донбасса

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2023, 13:34 Анна Шершнева,

Люди, которые пришли на помощь Донбассу в его борьбе за будущее и жизнь, навеки вписали свои имена в Историю, даже если остались безвестными холмиками с надгробьями в земле шахтёров. По возможности, стремимся узнавать истории таких безвестных героев и представлять их обществу даже после гибели.

Наша сегодняшняя история посвящена отважной и прекрасной девушке, родом с южных земель Одессы, достойной дочери черноморского побережья Софьи Ризин. Тогда ещё подростком девушка поняла, что имели в виду так называемые «украинские патриоты» под «спасением единоукраины» – уничтожение русских людей, инакомыслящих, противников Бандеры. Летом 2014 года она прибыла в Донецк после событий 2 мая, полыхнувший вместе с живыми людьми Дом профсоюзов навсегда зажёг в душе нашей героини искру ненависти к врагам, которые готовы уничтожать людей за их взгляды, за несогласие быть евроинтегрированным и обандеренным стадом.

Соня в юности на родном одесском пляже.

Было нашей героине на тот момент меньше 20 лет. Она давно потеряла родителей, квартиру в Одессе у сироты тоже очень быстро «забрали». Рассчитывать Соне особо было не на кого. Но это не помешало молодому рассудку понять, на какой стороне свет и истина.

Этот практически ребёнок «на коленке» постигал военную науку, учился стрелять, правильно использовать тактику и стратегию, оттачивать мастерство военного, которое вошло в обиход её очень органично. О себе она сильно не распространялась, но всегда была душой той группы людей, в которой оказывалась. Великолепные данные стрелка определили её место в рядах спецназа добровольческого – Соня была всегда там, где требовались точность, крепкая рука и острое зрение.

Бои в Углегорске 2015 год.

За время своей службы в Донбассе девушка не закрывала глаза на подводные рифы военной агрессии Украины против Донбасса. Ведь под час внутри республик разгорались не менее драматичные события, чем на фронтах. Соня дружила с «музыкантами», когда ещё их имена все стыдливо прятали за гриф секретности, не упоминая заслуг и участия этого зубастого и деятельного подразделения, брезгливо морщась на «наёмников».

Под грифом секретности были и многие военные операции, в которых принимала участие и сама наша героиня. Но каждый её однополчанин, друг, знакомый оставались едиными – это была удивительного ума девушка, стойкого и смелого характера, доброты душевной к обычным людям и невероятной силы противостояния злу, лени, предательству.

Редкое фото друзей-военных Софьи.

Не стала этого удивительного человека, по неуточнённым данным, 22 октября текущего года… Отряд Сони попал под обстрел американскими «Хаймерсами», вражеская артиллерия накрыла их группу при выполнении очередного задания… Из 22 человек выжили по разным данным четверо. Никто не поверил сразу, что Сони, солнечной, оптимистичной, задорной, острой на язык и остроумной Сони больше нет, ведь как такое может быть вообще… Это несправедливо, этого быть не должно… Сказки с феями, даже если эти с СВД в руках, должны заканчиваться счастливо, а не вот так… Но метеор на мрачном фронтовом небе Донбасса мелькнул очень быстро, в прошлом году Соне едва исполнилось 25 лет…

Её страничка не была многословной, в основном там представлены репосты о технических нуждах ребят, гуманитарные сборы, небольшие островки искромётного одесского юмора, но о вещах важных Софья предпочитала не распространяться. Символичным теперь уже кажется один-единственный комментарий от марта прошлого года, где указаны, как заповедь, всего два слова: «Мы победим». Так просто и понятно…

Мы смогли найти нескольких друзей Сони и даже просто сетевых знакомых, кому посчастливилось пообщаться с этим замечательным человеком.

Шамиль Нурисламов, друг Софии:

«С Сонечкой познакомился здесь в ВК, и сразу понял, что этот ангелочек с моей душой – родня, с ней можно говорить о чём угодно, она самая лучшая и самая классная девочка. Запомнилась она мне манерой общения, с ней просто, маски не нужны. Я сам то родом с 90-х а Соня смогла найти общий язык и не просто общий, она лучше многих людей, добрая, но сможет на место поставить многих. Соня такой человек рядом с ней жить охота. Я как крыло одно потерял, хотя так про Родителей говорят только, но Соня она Человек с большой буквы. Хотя не без греха, но это даже ей в плюс: хотел весной к ней приехать увезти отдохнуть в Башкирию там природа от Бога. Аллах решил иначе, очень-очень обидно. Как Сестру потерял, не думал, что в Сети так можно человека узнать и привязаться».

Алёна Царькова, друг Софьи:

«К сожалению, я знала её только по переписке и недолго. Могу только сказать, что девушка была добрая, с юмором и отзывчивая. Я надеялась потом ближе познакомиться. Познакомились мы случайно и чисто на женской теме.... Она молодец, большое сердце. Чуткая и тактичная».

Лариса Уланова, друг Софии:

«С Сонечкой Ризин мы познакомились здесь, ВКонтакте. Она постучалась ко мне на страничку, я ответила. Я о ней ничего не знаю. Но по комментариям я сделала для себя вывод, что она мне близка. Я её как-то чувствовала. Не могу объяснить. Я догадывалась, что она воюет. Скорблю о её гибели. Чувствовала, что она не простая девочка. Наверное, она во мне видела тоже близкого по духу человека. То, что она сирота, я узнала после её гибели».

К большому сожалению, мы не смогли установить связи с военными однополчанами Сони, ведь из её подразделения при обстреле в 22 человека выжили лишь четверо – им сейчас не до разговоров. Есть военные под грифом секретности, но и они помнят быструю и яркую звёздочку, мелькнувшую на тёмном грозном небе Донбасса. Никто толком не знал при жизни её фамилии, но назовёшь имя «Сонечка» – и все тепло улыбаются от воспоминания о ней…

Искра: Для друзей она навсегда осталась юной и солнечной Соней.

Каждый из бойцов, кто знал ранее и помнит о Соне доныне, поклялись отомстить за героическую девушку, никто из врагов русского Донбасса, русской Одессы, России не уйдёт от возмездия разящего меча.

После победы, которую друзья посвятят памяти всех погибших, и Сони в первую очередь, ей поставят памятный камень на реке Ингулец, чтобы помнили тех героических и почти безвестных… Чтобы, как в полузабытых патриотических стихах Родины: «Плывут пароходы, летят самолёты: привет Соне, привет ребятам!»