Минобороны: российская ПВО за сутки сбила два беспилотника, пять снарядов РСЗО и ракету HARM

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11 января 2023, 14:01 Источник: РИА Новости

Российский военнослужащий, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики и Кременная Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о пяти перехваченных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» на территории ЛНР, а также о сбитой американской противорадарной ракете HARM.

Ранее оборонное ведомство РФ показало кадры ударов новыми высокоточными боеприпасами по пунктам ВСУ.