Минобороны: российская ПВО за сутки сбила два беспилотника, пять снарядов РСЗО и ракету HARM

За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики и Кременная Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается о пяти перехваченных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» на территории ЛНР, а также о сбитой американской противорадарной ракете HARM.
Ранее оборонное ведомство РФ показало кадры ударов новыми высокоточными боеприпасами по пунктам ВСУ.