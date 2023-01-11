Замглавы Минздрава Глаголев: ситуация с производством и поставками лекарств в России стабильная

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2023, 12:38 Источник: РИА Новости

Аптека, Maksim Konstantinov/Global Look Press

В России сохраняется стабильная ситуация с поставками лекарств. Об этом сообщает замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.

Как отметил замглавы министерства, объемы поставок лекарственных препаратов в стране соответствуют среднегодовым. Более того, в некоторых случаях показатели даже превышают среднегодовые объемы.

«Минздрав в режиме реального времени контролирует наличие в аптеках жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов», - рассказал Глаголев журналистам. Он добавил, что ведомство взаимодействует с Минпромторгом для профилактики задержек в производстве или импорте.

Напомним, что с нехваткой антибиотиков столкнулись австралийские аптеки.