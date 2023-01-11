С начала этого года на Солнце произошли две мощнейшие вспышки

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11 января 2023, 11:00 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Вторую в этом году мощную солнечную вспышку зафиксировали 10 января. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН отмечает, что сила вспышки составила отметку Х2.0. Это почти в 2 раза выше, чем мощность первой вспышки, случившейся 6 января этого же года.

Специалисты называют такую солнечную активность весьма необычной. За прошлый год было зарегистрировано только 7 вспышек такого высокого класса. Здесь же за 10 дней новогодних праздников – 2 мощнейших взрыва. Такие вспышки могут вызвать серьёзные магнитные бури, которые влияют на работу энергосистем и миграции птиц и животных. Кроме того, бури могут приводить к сбоям напряжения в промышленных сетях. Некоторые люди из-за этих явлений сталкиваются с проблемами со здоровьем.