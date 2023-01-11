Сегодня отмечается День заповедников и национальных парков России

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2023, 09:21 Татьяна САВКИНА

Дата этого события выбрана не случайно — в этот день, 11 января 1917 года, в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных, обитающих в ореоле озера Байкал.

Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году, по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения.

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник является одним из старейших заповедников России. Он был учрежден постановлением Иркутского генерал-губернатора в мае 1916 года, а 11 января 1917 года создание заповедника было оформлено постановлением правительства.

В 1986 году решением ЮНЕСКО Баргузинскому заповеднику присвоен статус биосферного, он был включен в международную сеть биосферных резерватов. Сегодня этот заповедник является составной частью объекта Всемирного природного наследия «Озеро Байкал», вместе с заповедниками и национальными парками, входящими в так называемое «заповедное ожерелье» - это Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский заповедники, Забайкальский национальный парк.

Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ) — сегодня единственный способ сохранить, сберечь от уничтожения видовое богатство растительного и животного мира.

Всего в России (по данным на конец 2021 года) насчитывалось почти 13 тысяч ООПТ различных уровней и категорий, среди которых 109 государственных природных заповедников, 65 национальных парков и 63 государственных природных заказника федерального значения.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий, как федерального, так и регионального уровня, составляет около 232,5 млн. га (с учетом морской акватории), или около 14% площади России.

Система ООПТ продолжает развиваться — расширяются территории существующих и создаются новые заповедники и национальные парки. Одним из приоритетных направлений развития ООПТ является экологический туризм – с каждым годом он набирает все большую популярность в национальных парках России.