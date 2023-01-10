Мобилизованный журналист Никита Третьяков рассказал, как был ранен, и дал совет новобранцам

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10 января 2023, 16:55 Источник: Московский комсомолец

Военный журналист агентства Regnum Никита Третьяков, работая в зоне специальной военной операции, был ранен. В госпитале ему сделали рентген, и военкору сказали, что осколок отрикошетил от кости и вышел там же, где и вошел.

Врачи настояли, чтобы Третьяков побыл в госпитале некоторое время перед возвращением обратно на фронт.

По словам журналиста, когда находишься в зоне боевых действий, ранить тебя могут в любой день.

На его глазах в медицинской роте привозили ребят с различными ранениями. Многие из них, особенно находящиеся в тяжелом состоянии, не знали или не могли вспомнить номер своей части или даже номер полка, где они служат. Соответственно, медрота или госпиталь, сталкивается с проблемой учета поступивших раненых. Он предложил, чтобы у всех военнослужащих при себе была какая-то бумажка, желательно заламинированная, с указанием имени, фамилии, отчества бойца, даты рождения, личного номера (если не военном нет жетона), номер воинской части, полка и дивизии.

Когда военнослужащие едут на боевое задание, то их мобильные телефоны сдаются на хранение. Многих раненых эвакуируют на территории, не затронутые СВО. Журналист рассказал, что важна связь, - пишет "Московский комсомолец".

По словам Третьякова, если у военнослужащего есть местная SIM-карта того региона, где он нес службу, то на других территориях она может не работать.

Журналист советует запастись еще одной SIM-картой. "Пусть она будет лежать где-то отдельно во внутреннем кармане или вместе с бумажкой, где указаны твои данные", - советует Третьяков.

Он подчеркнул, что на «симке» не должно быть ничего лишнего, три-четыре номера близкого родственника, кого-то из части, подписанные позывными или какими-то кодовыми словами. Лучше вносить номера людей, находящихся в постоянном пункте дислокации.