В Уфе температура опустилась до арктического уровня

В Башкирии погодные условия доходят до «арктической стадии». Их вполне можно называть серьёзным испытанием для местных жителей. По данным Башгидрометцентра, температура воздуха на метеостанции Уфа-Дема понизилась до минус 39 градусов. Предыдущий температурный рекорд этого дня наблюдался в 1940 году и составлял минус 38.4 градусов по Цельсию.
В центре города температура воздуха в ночь на сегодняшний день понижалась до минус 34.3 градусов. Синоптики утверждают, что холоднее всего в эту ночь было в Архангельском районе (почти минус 40 по Цельсию) и в районе метеостанции Кананикольское в Зилаирском районе.