В Уфе температура опустилась до арктического уровня

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10 января 2023, 16:07 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Пурга / Konstantin Kokoshkin / https://www.globallookpress.com

В Башкирии погодные условия доходят до «арктической стадии». Их вполне можно называть серьёзным испытанием для местных жителей. По данным Башгидрометцентра, температура воздуха на метеостанции Уфа-Дема понизилась до минус 39 градусов. Предыдущий температурный рекорд этого дня наблюдался в 1940 году и составлял минус 38.4 градусов по Цельсию.

В центре города температура воздуха в ночь на сегодняшний день понижалась до минус 34.3 градусов. Синоптики утверждают, что холоднее всего в эту ночь было в Архангельском районе (почти минус 40 по Цельсию) и в районе метеостанции Кананикольское в Зилаирском районе.