Штрафы за мусор на дорогах станут более серьёзными

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10 января 2023, 15:59 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kp.ru

В России резко выросли штрафы за незаконный выброс мусора из автомобилей. Они составляют от 5 до 200 тысяч рублей. Это в зависимости от того, кто и сколько оставляет на природе. Также появилась фиксация нарушений автоматическим способом, с помощью камер. Для фиксации планируется использовать в основном камеры, установленные на дорогах.

Но эксперты утверждают: пока всё это только теория. Норму в закон вписали, однако технически пока это не сделано. На имплементацию требуется время. В Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации поясняют, что с технической точки зрения умные камеры можно научить определять даже вылетевший из окна окурок. Для этого нужно прописать специальный алгоритм.

Однако и тут есть некоторые проблемы. Во-первых, данное нововведение призвано бороться не с отдельными нарушителями, оставляющими пакетики или выбрасывающими их из окон авто. Гораздо более серьёзный вред наносят те, кто вывозят мусор нелегально грузовиками, к примеру, с дачных участков, и хоронят его в ближайшей канаве. Камеры в этом случае бессильны. И во-вторых, запреты легко обойти. Тот, кто хочет целенаправленно что-то выбросить, будет просто закрывать номер или находить место без камер.

С другой же стороны недооценивать инициативу штрафов совсем не стоит. Только за первые полгода 2022-го камеры зафиксировали почти 80 млн нарушений. Автолюбители заплатили в бюджет около 30 млрд рублей.