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10 января 2023, 15:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сможет ли президента Латвии избирать народ? До сих пор президента Латвии избирали депутаты Сейма – парламентские выборы. Латвийская партия «Союз Зеленых и Крестьян» подала на рассмотрение в парламент проект поправок, предусматривающие, что в выборах президента принимают непосредственное участие граждане страны.

Латвийская партия «Союз Зеленых и Крестьян» предлагает, чтобы главу государства избирали граждане страны голосованием на всеобщих, равных, прямых и тайных выборах.

В данных поправках есть пояснение – в обществе и среди экспертов уже долгое время идет дискуссия о всенародно избранном президенте:

«Депутаты Сейма от «Союза Зеленых и Крестьян» считают, что предоставление гражданам Латвии избирать президента страны, даст им возможность в большей степени влиять на политические процессы и участвовать в решении важных для государства вопросов», - говорится в аннотации к поправкам.

Комментарии юриста, депутата Сейма от партии «Союз Зеленых и Крестьян» Гунарса Кутриса:

«Ситуация и события в мире, а также реакция на глав государств, а также авторитет в международных отношениях, требуют от президента большего мандата, который он смог бы получить, если бы были внесены поправки к Конституции».

В июле этого года истекает срок полномочий президента Латвии Эгилса Левитса. На данный момент, президент Латвии не готов четко озвучить свою позицию – желает ли он остаться главой государства на второй срок, а политические партии тоже не торопятся выражать ему поддержку…