Латышский язык довел людей до психиатра

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10 января 2023, 14:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латышский язык довел русскоязычных латвийцев до психиатра – в прямом смысле слова!

Все дело в том, что граждане РФ с видом на жительство в Латвии должны до 1 сентября 2023 года продлить этот самый вид… Но есть условие – человек должен сдать экзамен по латышскому языку… Как выяснилось, большинство граждан РФ с видом на жительство в Латвии не очень хорошо владеют государственным языком страны. Какой выход? Покинуть Латвию?

Есть два реальных варианта – выучить латышский язык до сентября месяца или получить заключение от психиатра, что человек не способен выучить язык по состоянию здоровья.

Латвийцы из Латгалии потянулись к психиатрам… Почему из Латгалии?

Все просто – города Даугавпилс и Резекне всегда считали в Латвии русскоязычными.

А что же психиатры?«Специалисту не составляет проблемы определить необходимость освобождения, если конкретный пациент ранее к нему обращался и врачу известен его анамнез. Но большую часть этих людей составляют те, кто до сих пор не был на консультации, и это осложняет работу психиатра», - заявил латвийским СМИ член правления Даугавпилсской психиатрической больницы Рейнис Йокстс.

Пока психиатры Латвии не спешат выдавать такие справки всем желающим.

А то, что у многих граждан РФ с видом на жительство в Латвии есть надежда на то, что данный закон отменят – утопия! Управление по делам гражданства и миграции отмечают, что работа идет полным ходом – есть уже первые заявки на продление вида на жительство.

В помощь тем, кто хочет выучить латышский язык, открыты бесплатные курсы по Латвии.