Откажется ли Латвийская национальная опера от Чайковского

Быть или не быть русским классикам в Латвийской национальной опере? Вот в чем нынче вопрос!
По мнению директора Латвийской национальной оперы Эгилса Силиньша, изменений в репертуаре театра пока не будет!
«Нет, таких планов у нас нет. В репертуаре есть «Пиковая дама» Чайковского. Чайковский не виноват в ситуации на Украине, поэтому совершенно неправильно было бы вычеркнуть из нашей жизни русскую классику», - заявил г-н Силиньш латвийским СМИ.
На вопросы латвийских журналистов, а как с русской классикой поступают в других европейских странах, директор ЛНО ответил: «Ситуации разные. Недавно во Франкфуртской опере была премьера «Чародейки» Чайковского… А вот Польша довольно непримирима ко всему русскому… Понять их можно – они тесно связаны с украинскими беженцами…»
Насколько можно судить, Латвия пока не откажется от Петра Ильича. На том спасибо!