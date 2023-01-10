Откажется ли Латвийская национальная опера от Чайковского

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10 января 2023, 14:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Быть или не быть русским классикам в Латвийской национальной опере? Вот в чем нынче вопрос!

По мнению директора Латвийской национальной оперы Эгилса Силиньша, изменений в репертуаре театра пока не будет!

«Нет, таких планов у нас нет. В репертуаре есть «Пиковая дама» Чайковского. Чайковский не виноват в ситуации на Украине, поэтому совершенно неправильно было бы вычеркнуть из нашей жизни русскую классику», - заявил г-н Силиньш латвийским СМИ.

На вопросы латвийских журналистов, а как с русской классикой поступают в других европейских странах, директор ЛНО ответил: «Ситуации разные. Недавно во Франкфуртской опере была премьера «Чародейки» Чайковского… А вот Польша довольно непримирима ко всему русскому… Понять их можно – они тесно связаны с украинскими беженцами…»

Насколько можно судить, Латвия пока не откажется от Петра Ильича. На том спасибо!