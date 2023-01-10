Актриса Полина Максимова: «Чебурашка - генетический код русского человека!»

Аргументы Недели → Общество 13+

10 января 2023, 14:28 Антон Николаев,

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Полина Максимова считает, что фильм «Чебурашка» побил рекорды отечественного проката благодаря тому, что смог объединить все поколения. Об этом она сказала изданию «Аргументы недели».

«Фильм «Чебурашка» объединяет поколения. Этот герой любим бабушками, дедушками, правнуками и всеми нами! Это в клетках уже, это как генетический код русского человека, который вырос на «Чебурашке», поэтому мы его так любим всем сердцем, и вот так он откликается в нашей русской душе».

Максимова также сказала, что примет участие в сиквеле фильма, если он будет:

«Если будет продолжение фильма, то я, конечно, буду сниматься! Будет ли продолжение или нет - время покажет».

Ранее сценарист «Чебурашки» Виталий Шляппо назвал фильм гениальным произведением.

Сценарист фильма «Чебурашка» Шляппо: «Это гениальное произведение!»