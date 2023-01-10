Договор, как инструмент защиты гражданских прав

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10 января 2023, 14:22

В настоящее время многие люди привыкли в рамках устных договоренностей перечислять денежные средства на банковские карты друг другу. При этом считая, что если официально отправили деньги на карту и есть переписка в смс или на электронной почте, то у каждой стороны после таких действий сразу же возникнут права и обязанности. Но очень часто бывают ситуации, когда одна сторона перечислила деньги на карту, а другая свои обязательства в рамках устных договоренностей не исполнила.

Возникает вопрос, что же делать? Как вернуть деньги, которые вы отдали недобросовестному контрагенту?

Прежде всего стоит отметить, что без официально заключенного договора в письменной форме, перечислять денежные средства кому-либо на карту не стоит. Гражданским кодексом предусмотрены, как устные, так и письменные сделки. Но многие люди не знают или просто забывают, что устные сделки между гражданами возможно заключить в устной форме, если цена такой сделки составляет не более 10 000 рублей. При этом доказывать права и обязанности по такой сделке в судебном порядке будет довольно сложно.

Также законом четко предусматриваются сделки, которые могут заключаться только в письменной форме.

В соответствии с гражданским кодексом все сделки могут совершаться устно, за исключением сделок, для которых установлена простая письменная или нотариальная форма. В противном случае такой устный договор будет считаться недействительным.

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает сторон права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Также стоит отметить, что если деньги на счет контрагенту перечислены, а он не исполнил обязательства, и у вас отсутствует письменный договор, то возможность возврата денег существует. В таком случае возможно вернуть деньги в судебном порядке со ссылкой на неосновательное обогащение.

На основании Гражданского кодекса установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, то есть неосновательное обогащение.

Таким образом, простая письменная форма сделки может обезопасить контрагентов от недобросовестности одной из сторон. Соблюдая простые правила гражданского оборота, вы всегда сможете защитить свои права.

Алина Гарина – адвокат, эксперт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.