В России за год стало на 35 миллиардеров меньше

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10 января 2023, 14:00 Источник: t.me/ssb_online

По итогам 2021 года в списке Forbes было 123 российских миллиардера, год спустя их количество сократилось до 88 человек.

Самые большие потери понёс основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. По оценкам журнала, он потерял почти $11 млрд. В марте ЕС запретил экспорт из России изделий из стали и железа, а 2 июня под американские санкции попал сам бизнесмен, члены его семьи, а также подконтрольные ему компании.

Второе место по размеру потерь заняла основатель Wildberries Татьяна Бакальчук - оценка её состояния снизилась вслед за падением котировок Ozon (-$8,3 млрд). На третьем месте - Олег Тиньков. После продажи Владимиру Потанину своего пакета акций банка Тинькофф он выбыл из списка миллиардеров: его состояние сократилось на $5,9 млрд - сейчас оно оценивается в $0,87 млрд.

Четвертое место занимает Роман Абрамович (-$5,6 млрд). Издание отмечает, что из-за санкций он был вынужден продать ФК «Челси», а в его офшорах заблокировано не менее $7 млрд. Недавно появилась информация, что он еще в первых числах февраля создал трасты в пользу детей создал трасты и по британским законам перестал быть собственником вложенных в них активов.

На пятом месте - основной владелец "Лукойла" Вагит Алекперов (-$5,1 млрд). После попадания под санкции он покинул пост президента компании.