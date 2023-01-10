Военный эксперт Коротченко: «РФ должна до автоматизма отработать применение ядерного оружия»

Аргументы Недели → Общество 13+

10 января 2023, 13:27 Антон Николаев,

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что реакцией на тяжелые поставки вооружений Киеву должно быть развертывание тактического ядерного оружия в российских войсках. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Я полагаю, что в рамках СВО уже сейчас необходимо Генеральному штабу, Совету безопасности РФ думать о том, что тактическое ядерное оружие должно быть развернуто в войсках и готово к применению, как минимум. Это не угроза, а необходимость. Такие виды российских вооружений, как ракет «Кинжал», должна быть оснащена ядерным зарядом. Аналогичные вещи необходимо произвести в рамках наших союзнических обязательств с Белоруссией. Известно, что Владимир Путин подтвердил свою готовность содействовать тому, чтобы в составе белорусских вооруженных сил определенные носители могли быть оснащены ядерными зарядами. Здесь очень важна процедура, по которой это оружие передается. Вдруг нам придется в рамках СВО наносить удары по центрам логистики или производства тяжелой бронетанковой техники на территории стран НАТО. Мы исключать не можем ничего. В этом плане мы также важно, чтобы это было сделано не в режиме «через трое суток дать вариант», а все эти варианты должны быть отработаны уже сейчас, в том числе в случае атаки Польши на Белоруссию, в случаи атаки Литвы и Польши на Калининградскую область. Все необходимые мероприятия, связанные с применением по агрессору российского тактического ядерного оружия, должны быть отработаны до автоматизма».

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посчитал возможным размещение ядерного оружия на своей территории в мирное время.