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Аргументы Недели → Общество 13+

Военный эксперт Коротченко: «РФ должна до автоматизма отработать применение ядерного оружия»

, 13:27 ,

Военный эксперт Коротченко: «РФ должна до автоматизма отработать применение ядерного оружия»

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что реакцией на тяжелые поставки вооружений Киеву должно быть развертывание тактического ядерного оружия в российских войсках. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Я полагаю, что в рамках СВО уже сейчас необходимо Генеральному штабу, Совету безопасности РФ думать о том, что тактическое ядерное оружие должно быть развернуто в войсках и готово к применению, как минимум. Это не угроза, а необходимость. Такие виды российских вооружений, как ракет «Кинжал», должна быть оснащена ядерным зарядом. Аналогичные вещи необходимо произвести в рамках наших союзнических обязательств с Белоруссией. Известно, что Владимир Путин подтвердил свою готовность содействовать тому, чтобы в составе белорусских вооруженных сил определенные носители могли быть оснащены ядерными зарядами. Здесь очень важна процедура, по которой это оружие передается. Вдруг нам придется в рамках СВО наносить удары по центрам логистики или производства тяжелой бронетанковой техники на территории стран НАТО. Мы исключать не можем ничего. В этом плане мы также важно, чтобы это было сделано не в режиме «через трое суток дать вариант», а все эти варианты должны быть отработаны уже сейчас, в том числе в случае атаки Польши на Белоруссию, в случаи атаки Литвы и Польши на Калининградскую область. Все необходимые мероприятия, связанные с применением по агрессору российского тактического ядерного оружия, должны быть отработаны до автоматизма». 

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посчитал возможным размещение ядерного оружия на своей территории в мирное время.

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Культура

Песков: Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья Михалкова, сопереживает и желает скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья режиссера и актера Никиты Михалкова. Михалков был госпитализирован 5 января с гриппом, находится в больнице в реанимационном отделении. Во вторник в СМИ появились сообщения, что состояние Никиты Сергеевича ухудшилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам, что Владимир Владимирович, естественно, регулярно получает информацию о состоянии здоровья Никиты Сергеевича, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все.