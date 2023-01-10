О ситуации с рисом в России

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10 января 2023, 13:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Данные Минсельхоза гласят, что за 2022 год в России собрали около 800 тысяч тонн риса – против 1.1 млн год назад. Около 300 тысяч тонн было, по сути, недосыпано. Из-за неурожая отечественного риса в розничной торговле возникло около полусотни сортов импортного риса. Эксперты отмечают, что основным российским производителем данной сельхозкультуры (ок. 70%) является Краснодарский край. Правда в прошлом году на дамбе Фёдоровского гидроузла произошли две аварии. В итоге примерно 30% рисовых чеков оказались незасеянными, и урожай страна просто-напросто недополучила.

При этом, рис остаётся самым востребованным у россиян. В Руспродсоюзе считают, что наши сограждане потребляют почти в 1.5 раз больше риса, чем ту же гречку. Экономисты задаются вопросами, что именно будет с ценами на крупы, в частности на рис. За 1-е полугодие 2022 года по отношению к аналогичному периоду позапрошлого года 1 кг риса в магазинах подорожал почти на 30%, а в оптовом звене – на 67%. На данном этапе мы собственными силами выращиваем в среднем 1.1 млн тонн, а потребляем около 600 тысяч тонн. Только вот дело в том, что наш рис не очень востребован среди покупателей. Он круглозерный, и годится только для приготовления специальных каш.

Настоящего плова из круглозерного риса сварить невозможно. Его делают из длиннозерного. А такой добывается во Вьетнаме, Лаосе, Таиланде и странах Азиатско-Тихоокеанского сектора. По прогнозам аналитиков, дефицита риса в нашей стране не планируется. Цены ведь уже достигли своего потолка. Импортный рис, конечно, дороже российского, но в сочетании «цена-качество» он намного предпочтительнее тех, которые выращивают в Краснодарском крае или в Крыму. Однако вопрос, связанный с аварией на Фёдоровском гидроузле, по-прежнему остаётся открытым.