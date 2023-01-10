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Аргументы Недели → Общество 13+

Олега Зубкова просят вывести из дружественного ему суда

, 12:50 Источник: Аргументы недели-Крым

Олега Зубкова просят вывести из дружественного ему суда
фото из открытых источников Спичак в Тайгане

Потерпевшие обратились с требованием о переносе рассмотрения уголовного дела в независимую судебную инстанцию.

Анастасия Гнедина, представитель потерпевшего (ребенка, которому в парке «Тайган» откусили палец) заявила о связи между Зубковым и судьей Соколовским, который будет пересматривать дело по ее сыну. Гнедина приводит фото и видео на которых жена Соколовского Яна Спичак присутствует на закрытых мероприятиях, проводимых Зубковым, что, по мнению Гнединой, говорит о близких дружеских отношениях.

«Очевидно внепроцессуальное общение членов семьи председательствующего судьи, в производстве которого находится данное уголовное дело с обвиняемым», - пишет Гнедина в ходатайстве в Верховный суд Крыма.

Напомним – ранее сам Зубков заявлял о тесных отношениях с другим судьей Белогорского суда Евгением Борисенко, которому он одалживал крупную сумму денег и был свидетелем употребления судьей наркотиков.   

 

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