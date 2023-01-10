В ходе спецоперации погиб солдат из Свердловской области Дмитрий Стрелков

Аргументы Недели → Общество 13+

10 января 2023, 10:31 Источник: Администрация Таборинского сельского поселения

Дмитрий Стрелков, фото с сайта: Администрация Таборинского сельского поселения

В ходе специальной военной операции на Украине 29 декабря 2022 года погиб уроженец села Таборы Дмитрий Стрелков. Уральскому солдату было 19 лет. Во вторник, 10 января, Дмитрия Стрелкова провожают в последний путь на родине.

Администрация села проинформировала в социальной сети «ВКонтакте»: «Дмитрий Стрелков погиб 29 декабря при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. 10 января с 12 до 14 часов в Доме культуры Таборинского сельского поселения состоится Церемония прощания с Дмитрием Стрелковым».

В мэрии выразили соболезнования родным и близким солдата.