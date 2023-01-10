10 января отмечается День инженера-механика ВМФ России

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10 января 2023, 10:10 Татьяна САВКИНА

В 1996 году Главнокомандующим ВМФ России была установлена праздничная дата чествования инженеров-механиков военно-морского флота РФ. Свой профессиональный праздник они отмечают 10 января.

История военно-морской инженерно-механической службы ведёт своё начало с середины 19 века, когда подошла к концу эпоха парусного флота, и начался переход к флоту паровому. На парусных кораблях начали устанавливать паровые машины, которые требовали грамотного технического обслуживания. Машинное отделение превратилось в сердце корабля, и от его работоспособности зависела жизнь судна и экипажа, а также успешное выполнение боевых и повседневных задач.

По инициативе Начальника Главного Морского Штаба А.С. Меншикова, 10 января 1855 года Указом императора Николая I был образован Корпус инженеров-механиков морского ведомства. С тех пор эта дата считается Днём флотского инженера-механика.

Был создан отдельных корпус специалистов, которые проходили уникальный курс подготовки в кондукторских ротах Учебного рабочего морского экипажа. С 1872 года Корпус начали комплектовать выпускниками механического отделения Кронштадтского Технического училища Морского ведомства.

В дальнейшем судовые машины и механизмы совершенствовались и усложнялись, требуя соответствующего уровня знаний и навыков у специалистов. В 1905 году в ходе морских реформ для инженер-механиков флота были введены общевойсковые звания, а в 1913 году – флотские чины с добавлением приставки «инженер-механик». Наиболее ярко и очевидно то, какую роль играют эти люди в жизни и судьбе корабля, а значит и всего экипажа, проявилось во время русско-японской войны, когда от работы машинной команды и исправности машин зависело очень многое. Гибель кораблей уносила жизни тысяч моряков, в том числе инженеров-механиков и членов машинных команд, которые порой просто не успевали выбраться из своих отделений при гибели корабля. Трюмные команды, возглавляемые инженерами-механиками, до конца боролись за живучесть кораблей. К 1913 году были упразднены неравенства в правах между инженерами-механиками и остальными офицерами на флоте.

Подготовкой инженер-механиков для военно-морского флота в советский период занималось Морское инженерное училище, которое в сентябре 1917 года было перебазировано из Кронштадта в Петроград. В 1927 году оно было переименовано в Военно-морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского. Фактически, до начала Великой Отечественной войны это училище оставалось единственной кузницей инженерных кадров для военно-морского флота в Советском Союзе. В послевоенные годы это училище приняло участие в формировании новых военно-морских инженерных учебных заведений в Пушкине и Севастополе.

В 1998 году на базе ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского и ЛВВМИУ им. В.И. Ленина (г. Пушкин) был образован Военно-Морской Инженерный институт. В 2012 году произошло его объединение с Военно-Морским институтом радиоэлектроники им. А.С. Попова, и сегодня это Военный институт (Военно-морской политехнический) филиал ФГКВОУ ВПО «Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

Система подготовки инженеров-механиков для российского военно-морского флота сильна своими традициями. Она продолжает развиваться и сегодня, с учётом новейших разработок в области энергетики и судовых энергетических установок. Подвиги многих инженеров-механиков бережно хранятся на флоте, а их имена красуются на бортах боевых кораблей.