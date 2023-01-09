Ушел из жизни разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев

Аргументы Недели → Общество 13+

9 января 2023, 19:21

Ушел из жизни разработчик ракет "Калибр", научный руководитель "Алмаз-Антея" Павел Камнев. Научный руководитель концерна ВКО "Алмаз-Антей" умер на 86 году жизни.

О смерти Павла Ивановича Камнева в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе концерна.

До назначения на должность научного руководителя "Алмаз-Антея" Камнев возглавлял КБ "Новатор", где были разработаны "Калибры".

Павел Камнев - конструктор в области ракетостроения, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, герой Труда Российской Федерации. Дважды лауреат Государственной премии РФ.

Одна из наиболее известных разработок ОКБ "Новатор" — ракеты семейства "Калибр".