Правозащитник Новицкий: Смольянинов своими высказываниями в отношении России пытается «подстелить соломку» в Латвии

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9 января 2023, 18:55 Источник: Pravda.Ru

Natalia Shakhanova / https://www.globallookpress.com

Владимир Новицкий, правозащитник и президент Международного общества прав человека, во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказал, что действия актера Артура Смольянинова в отношении России обусловлены его желанием «постелить соломку» на новом месте в Латвии.

Согласно словам эксперта, высказывания артиста подпадают под новые законы, внесенные в Уголовный кодекс, наказание за нарушение которых может доходить до 10 лет лишения свободы.

При этом, как отметил Новицкий, до тех пор, пока «кто-нибудь в мешке не привезет его из Латвии», Смольянинову ничего не угрожает, кроме факта возбуждения уголовного дела.