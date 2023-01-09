Почему экс-российский актер Артур Смольянинов удобен Латвии

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9 января 2023, 18:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Актер Артур Смольянинов. Фото: Natalia Shakhanova/globallook.com

Нет секрета, что многие экс-российские творческие единицы, после 24 февраля 2022 года, поселились в Латвии. Есть те, кто осел, но молча… А есть те, кого хлебом не корми, а дай вылить ушат дерьма на людей и страну, которая дала им много, много, много возможностей. Пример? Пожалуйста! Экс-российский актер Артур Смольянинов, который себя называет сейчас – «обыкновенным латвийским артистом»…

Ныне, как принято называть в Латвии, г-н Смольянинов раздает на каждом латвийском углу интервью о своей «позиции гражданина»… Мне сложно понять – «гражданином» какой страны он себя считает, но вот то, что он стал латвийским актером – верит в это свято!

Все интервью, которые Смольянинов дал в Латвии сводятся к одному – «Готов воевать за Украину», «Наплевать мне на Россию, даже если от нее останется одна область», «Русским людям надо покаяться»…

Если честно, то в голове не укладывается, а как мог актер, который так убедительно сыграл патриота, бойца Лютого в фильме «Девятая рота», нынче агрессивно и, видимо, с удовольствием поливает Россию и русских?

Я могу понять человека, который по личным причинам, обстоятельствам решил сменить место жительства – так было всегда, но отречься от своей Родины, истории и более того, поливать помоями все, что было когда-то родным и приносило немалый достаток, кстати – мерзость на мой взгляд!

Если мне память не изменяет, то г-ну Смольянинову скоро будет 40 лет… Да и родился он в Москве, учился там же, женился и т.д. А в Латвию приехал прошлой весной – еще и года нет… И за это время так переобулся в полете?

Интересно, а разве ничего хорошего у него не было в России? Чем же так «насолили» ему россияне, что он так их поносит агрессивно и с удовольствием?

Знаете, меня просто поражает тот факт, что такие пришлые люди, как Артур, которые еще недавно снимались в патриотических фильмах, отмечали 9 мая со слезами на глазах, выступали в праздничных концертах перед ветеранами ВОВ, просто игнорируют тот факт, что в Латвии снесли памятники Освободителям страны от немецко-фашистских захватчиков! Повторюсь, снесли памятники тем, кто освободил мир от коричневой чумы!!!

В Латвии это преподносится так – «памятники оккупантам Латвии»…

Какое отношение депортация латышей, ввод советских войск в 1940 году в Латвию, имеет к Третьему рейху и Адольфу Гитлеру? Объясните, я не понимаю! Я вижу только жажду мести латвийского «рейха» ко всему русскому! И ясно понимаю – «нам нужен был тут Адольф Гитлер»!

Почему молчат об этом экс-«патриоты» смольяниновы, хаматовы?

А история с законопроектом, которые изобрели правящие националисты – практическая «выселка» русских – граждан РФ с видом на жительство в Латвии… Тех, которые десятилетиями живут в Латвии! Те, которые родились в Латвии, но приняли гражданство РФ… Почему молчат эти «патриоты»? Или их «справедливость» на такие «мелочи» не распространяется?

Мне могут сказать – «У каждого своя правда!» Не соглашусь, когда речь идет о чести, достоинстве, порядочности и о тех – 27 миллионах советских людей, погибших в ВОВ! Вот она правда! Вот страшные цифры!

С этими – почему, я обратилась за комментариями к российскому актеру Юрию Батурину:

«Надо уметь четко разделять – актер и человек. Можно быть прекрасным актером, но, прости, дерьмовым человеком. Меня никто не убедит, что Артур – плохой актер – нет, а вот человек он, мягко говоря, плохой. Я работал с ним в кадре сериала «Самара» и видел его, как человека. Меня совершенно не удивило то, что он уехал из России, а теперь льет помои на страну, которая его обласкала… Он всегда такой был – скользкий. Якобы, находился в «оппозиции», но с удовольствием принимал от государства блага – премии, роли в картинах, которые снимались при поддержке государства… И он не один такой. Была, да и есть «группа» таких актеров, которые за спиной выскажут недовольство, а от квартир, премий, благ, конечно, не откажутся. Я удивляюсь, а почему Артур не уехал раньше? Да ничего у него уже в Москве нет – из театра выгнали, с женой развелся и прочие неприятности… Вот и решил податься в Латвию! Он не понимает, что Латвии он нужен только сейчас, как «выгодный русский», «угодный русский», а потом его просто выпрут или забудут… И закончит он тем, что сопьется… Какие фильмы в Латвии снимают? Киноиндустрии в Латвии практически нет! И потом, там есть свои актеры. Сейчас он удобен латвийским властям, потому как поливает во все стороны Россию… Знаешь, меня удивляет другое, а где глаза были тех, кто выдавал таким «артурикам» премии, роли и т.д.? Он же всегда таким скользким был человеком! Подобные ему, никогда ничего не делают просто так – выступить на праздничных концертах, например, посвященных 9 мая – пожалуйста, но «отблагодарите», «не забудьте меня, когда роли раздавать будете»… Нет там никакой гражданской позиции! Нет ее у таких «артуриков»! Он делает то, что ему сейчас выгодно, а говорить в защиту русских Латвии или критиковать власти Латвии за снос советских памятников, конечно, не будет – иначе выпрут его из страны! А ему жить-то надо. Видимо, решил, что в Латвии он «нужный человек». А то, что он рассказывает – «Готов воевать за Украину» - чушь! Никуда такие «артурики» не пойдут! Могут поговорить, потусоваться в тылу и все! Прости, дерьма много – говорить о нем больше не хочу!»