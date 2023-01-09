ABC News: Принц Гарри обвиняет британские СМИ в разрушении его отношений с королевской семьей

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9 января 2023, 18:02 Источник: РИА Новости

Принц Гарри обнародовал много личного, но обвинил британские СМИ в разрушении отношений между ним и королевской семьей. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC News.



Он добавил, что он считает виновными СМИ Великобритании и в «разрушении отношений» с принцем Уильямом, и их жен.



Британский принц Гарри заявил, что британская пресса все время пытается «вбить клин» между ним и принцем Уильямом, но надеется на примирение с братом и считает, что «напугать британскую прессу больше всего остального» может соглашение между ним и братом.



В интервью британскому телеканалу ITV принц Гарри ранее заявил, что он хочет «семью, а не институцию» и что королевская семья не желает примирения с ним и его супругой.



Британская газета Daily Mail написала, что герцог Сассекский хочет восстановления отношений с королевской семьей после выхода документального сериала, вышедшего на Netflix в декабре 2022 года.



